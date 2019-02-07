"Любимый актер Путина" распрощался с "немытой Россией" и собрался в США

Актер выложил фотографию американской визы и намекнул, что собирается эмигрировать из России.

Скандально известный российский артист Алексей Панин, который называл себя "любимым актером Путина", уехал из РФ.

Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Актер выложил фотографию американской визы и намекнул, что собирается эмигрировать из России. Под снимком он пояснил, что это «билет в один конец». Кроме того, он процитировал стихотворение Михаила Лермонтова:

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Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.

Некоторые подписчики пожелали Панину удачи в США, другие же порадовались, что он наконец покидает Россию и заявили, что скучать не будут. Кроме того, многие комментаторы предположили, что виза артиста давно истекла, так как, судя по документу, она была выдана в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, скандальный актер Панин устроил пьяный дебош на борту самолета.