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"Любимый актер Путина" распрощался с "немытой Россией" и собрался в США

12:23, 07 февраля 2019
Русский міръ
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Некоторые подписчики пожелали Панину удачи в США, другие же порадовались, что он наконец покидает Россию / Instagram Алексей Панин

Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Актер выложил фотографию американской визы и намекнул, что собирается эмигрировать из России. Под снимком он пояснил, что это «билет в один конец». Кроме того, он процитировал стихотворение Михаила Лермонтова:

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Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.

Некоторые подписчики пожелали Панину удачи в США, другие же порадовались, что он наконец покидает Россию и заявили, что скучать не будут. Кроме того, многие комментаторы предположили, что виза артиста давно истекла, так как, судя по документу, она была выдана в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, скандальный актер Панин устроил пьяный дебош на борту самолета.

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Теги: #актер#Алексей Панин