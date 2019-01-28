В российском Сибае дети вынуждены гулять в противогазах (видео)

В городе Сибая с ноября прошлого года стоит смог и запах серы.

В городе Сибай, Республика Башкортостан, дети вынуждены гулять на улице в противогазах, чтобы не оказаться под воздействием смога, окутавшего город в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает местный ресурс Proufu.ru.

Родители выбрали соответствующую «униформу», чтобы дать возможность детям проводить время на улице и при этом не попадать под воздействие вредных выбросов.

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В то же время представитель администрации Сибая заявил, что необходимости пользоваться в городе противогазом нет.

По данным российских СМИ, в городе с ноября прошлого года стоит смог и запах серы из-за тления руды на неработающем карьере. В середине января власти города начали выдавать местным жителям активированный уголь и медицинские маски. Также в Сибае решили задействовать две вентиляционные установки для разгона смога.