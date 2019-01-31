Жаждал увидеть Путина: Третьяковский вор объяснил, почему украл картину

Арестант рассказал, что в Третьяковскую галерею он прошел без билета, так как «немного обладает гипнозом».

Задержанный за кражу картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи заявил, что пошел на преступление ради встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам Дениса Чуприкова, он хотел привлечь к себе внимание, а затем вернуть произведение искусства и попросить о встрече с главой государства. «Любитель картин» якобы планировал предложить Путину идеи, которые «сделают Россию лучше».

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Обвиняемый отметил, что не имеет криминального прошлого, а единственные совершенные им правонарушения - штрафы за превышение скорости. Также у него находили афродизиаки, но они, по словам Чуприкова, были приобретены через интернет законным путем.

Арестант рассказал, что в Третьяковскую галерею он прошел без билета, так как «немного обладает гипнозом», а картину «Ай-Петри. Крым» выбрал интуитивно.

Как сообщал УНИАН, инцидент произошел 27 января. Подозреваемый в краже уже задержан. Полотно изъяли сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются возможные соучастники задержанного, расследование уголовного дела продолжается. По предварительным данным, преступление было совершено из корыстных побуждений.