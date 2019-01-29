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В России школьников наказали уроком в противогазах

08:30, 29 января 2019
Русский міръ
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Ученики рассказали родителям об инциденте на уроке / скриншот

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Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного по правам ребенка в Бурятии.

По имеющейся информации, школьники получили такое наказание от учителя по ОБЖ. Ученики рассказали родителям об инциденте на уроке, а те, в свою очередь, обратились к руководству школы, которое не предприняло мер после жалобы.

Как отмечается, учителю ОБЖ было сделано замечание за непедагогические методы наказания, руководство школы обязали провести с педколлективом разъяснительную работу.

Как сообщал УНИАН, ранее в российском Саратове учителей заставили собирать снег в мешки в 20-градусный мороз.

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Теги: #встречать Путина в противогазах