В России школьников наказали уроком в противогазах

По имеющейся информации, школьники получили такое наказание от учителя по ОБЖ.

Ученики седьмого класса школы № 58 Улан-Удэ (Россия) в наказание за опоздание просидели целый урок в противогазах.

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Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного по правам ребенка в Бурятии.

По имеющейся информации, школьники получили такое наказание от учителя по ОБЖ. Ученики рассказали родителям об инциденте на уроке, а те, в свою очередь, обратились к руководству школы, которое не предприняло мер после жалобы.

Как отмечается, учителю ОБЖ было сделано замечание за непедагогические методы наказания, руководство школы обязали провести с педколлективом разъяснительную работу.

Как сообщал УНИАН, ранее в российском Саратове учителей заставили собирать снег в мешки в 20-градусный мороз.