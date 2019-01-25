Загрязнение атмосферы Земли в 2019 году ускорится и станет рекордным

Ученые объясняют это тем, что вырубка лесов и более сухой климат в некоторых регионах планеты привели к тому, что растения стали меньше поглощать вредные газы, чем раньше

Каждого года естественные поглотители углерода, такие как леса, всасывали из атмосферы значительную часть углекислого газа, созданного человеческой деятельностью. Но в этом году из-за роста температуры в тропических регионах Тихого океана деревьев и растений стало меньше, что привело к замедлению процесса очистки атмосферы.

Поэтому ученые утверждают, что по итогам 2019 года загрязнение воздуха углекислым газом будет более интенсивным, чем в прошлом году, пишет BBC.

С 1958 года исследовательская обсерватория в городе Мауна-Лоа на Гавайях постоянно следила и собирала данные о химическом составе атмосферы. За годы наблюдений ученые зафиксировали увеличение концентрации СО2 в воздухе на 30%. Этому способствовало использование ископаемых энергоносителей и вырубка лесов. Ученые утверждают, что содержание газа возрастет еще больше, если леса, почва и моря не будут поглощать половину от того, что люди выбросили в атмосферу.

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Активность природы варьируется в зависимости от сезонов. Летом уровень СО2 в воздухе падает, поскольку зеленые деревья и растения поглощают больше газа, пока растут. Зимой, когда листьев нет, уровень углерода в атмосфере, соответственно, увеличивается. Но если температуры становятся выше нормы, а климат суше, чем обычно в теплое время года, деревья и растения растут медленнее и поглощают меньше вредных газов. Особое влияние на естественное самоочищение планеты, таким образом, имеют события, связанные с атмосферным явлением Эль-Ниньо в Тихом океане.

«Нагревание поверхностных морских вод продлится еще несколько месяцев, что приведет к вегетативной реакции», - сказал доктор Крис Джонс из Метеорологической службы Великобритании.

«По всему миру это тепло имеет разное влияние. В некоторых местах становится теплее и суше, из-за чего происходят лесные пожары. В тропических лесах, к примеру, сокращается естественный рост», - пояснил он.

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В Метеорологической службе пояснили, что такие эффекты сокращают поглощение углекислого газа растениями. Поэтому по итогам года его количество в атмосфере будет составлять 2,75 частей на миллион. И это значительно выше, чем в 2018-ом. По мнению ученых, в этом году уровень СО2 в атмосфере станет крупнейшим за все годы наблюдений. И это при том, что миру требуется как раз обратное, а именно сокращение парниковых газов в атмосфере, а не их увеличение.