В Москве жители многоэтажки сломали пандус для ребенка-инвалида и затравили его мать

Женщине заявили, что ей стоило "думать головой" и не рожать инвалида.

В одном из жилых домов Москвы жители начали терроризировать своих новых соседей – семью с ребенком-колясочником.

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Об этом сообщает «360». Мама ребенка Виталия рассказала журналистам, что если сначала неизвестные заливали пандус клеем, то теперь его просто оторвали.

Отмечается, что семья приобрела квартиру в данном доме из-за его близости к школе, где учатся дети-колясочники. Ради первого взноса по ипотеке женщина продала свою квартиру.

Управляющая компания предоставила по заявке место для парковки инвалида, а также сделала откидывающийся пандус и специальную подводку на выходе из подъезда. Однако вскоре начались проблемы.

Так, Виталия не смогла откинуть пандус, потому что неизвестный залил лаком щеколду, на которую он закрывался. В этот же день мать ребенка не смогла отвезти его к специалистам, так как кто-то проколол шину на колесе ее автомобиля.

Виталия написала заявление в полицию, но это не принесло никакого результата. После этого она с ребенком уехала на реабилитацию, а после возвращения ее ждал «радостный» прием соседей.

«Самое цензурное, что я услышала: „Надо было думать головой, когда рожала ребенка-инвалида“», — рассказала женщина.

Сейчас Виталия снова находится с ребенком в больнице. В ее отсутствие пандус сломали.Муж женщины намерен писать заявление в прокуратуру.

В феврале прошлого года сообщалось, что в Пензе инвалид-колясочник не стал дожидаться, пока кто-то оборудует его подъезд по существующим нормативам, а взял ситуацию в свои руки и построил себе подъемник.