В РФ полицейские возмутились подаренными на Новый год мандаринами

Один из сотрудников снял по этому поводу видео, которое впоследствии появилось в сети интернет.

Российские полицейские, которые проходили служебную командировку на Северном Кавказе, остались недовольны поощрением в виде мандаринов.

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Об этом сообщает ТАСС. Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов приехали в Ханкалу Чеченской Республики РФ, чтобы получить продовольственный паек. В дополнение к нему было выдано несколько ящиков с фруктами.

Один из сотрудников снял по этому поводу видео, которое впоследствии появилось в сети интернет.

На видео полицейские возмущаются, что они проехали более 100 км, чтобы получить всего несколько ящиков мандаринов. Как отмечается, по факту инцидента была назначена служебная проверка.