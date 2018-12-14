Параллельная сеть: в России готовятся на случай отключения от мирового интернета

В Госдуму внесли законопроект об автономной работе российского сегмента интернета.

В Госдуму РФ внесен законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.

Инициатива предусматривает создание инфраструктуры, позволяющей «обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет», передает "Дождь".

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Кроме того, определяются правила маршрутизации трафика и контроль за их соблюдением. Также предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика.

В пояснительной записке авторы подчеркивают, что учитывали «агрессивный характер принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США». По мнению парламентариев, в ней содержится принцип «сохранения мира силой», а Россия «бездоказательно» обвиняется в хакерских атаках.

Ранее СМИ сообщали, что в случае игнорирования компанией Google требований о фильтрации поисковой выдачи от запрещенного в РФ контента, в российский закон будут внесены изменения, позволяющие заблокировать поисковик.