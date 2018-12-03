Жерар Депардье теперь прописан в Новосибирске

Актер решил поменять саранскую прописку на новосибирскую из-за более выгодного географического положения города.

Французский актер Жерар Депардье получил новосибирскую прописку, в его паспорт уже поставили соответствующий штамп.

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Об этом сообщает РБК, ссылаясь на представителя и бизнес-партнера актера Юлию Мосман. По ее словам, Депардье приехал в Новосибирск 2 декабря.

Мосман рассказала, что актер решил поменять саранскую прописку на новосибирскую из-за более выгодного географического положения города.

Представитель актера пояснила, что команда Депардье запускает в Новосибирске бизнес, связанный с производством и поставкой продуктов питания. Кроме того, актер и его продюсер Арно Фрилле совместно с росТВ планируют снять о Новосибирске документальный фильм.

Напомним, в 2012 году Депардье получил российское гражданство после того, как сыграл роль Распутина в одноименном фильме. Тогда он заявил, что "любит Путина, Россию и ее демократию".

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Жерар Депардье попал в список актеров, которые угрожают нацбезопасности Украины.

Тем не менее, в феврале сообщалось, что Депардье заявил о намерении переехать в Алжир.