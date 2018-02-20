Прощай Россия: Жерар Депардье заявил о намерении переехать в Алжир

По его словам, в 1830 году "безграмотные" французы захватили "высокоинтеллектуальных" алжирцев.

Известный французкий актер Жерар Депардье, который последние несколько лет жил в России и имеет российское гражданство, заявил о намерении переехать в Алжир.

Как сообщает Le Figaro, на вопрос журналиста относительно предпочтений между Парижем и Марселем актер ответил, что предпочел бы жить в Алжире.

"Я скоро буду жить в Алжире. Я выбрал Алжир. Это замечательная страна", - заявил актер.

Он также рассказал, что интересуется историей Алжира. По его словам, "это были люди высокого интеллекта, которых захватила армия безграмотных в 1830 году" (о завоевании Алжира французами - УНИАН).

Напомним, что в 2012 году Депардье получил российское гражданство после того, как сыграл роль Распутина в одноименном фильме.Тогда он заявил, что "любит Путина, Россию и ее демократию".

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Жерар Депардье попал в список актеров, которые угрожают нацбезопасности Украины.