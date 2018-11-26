В российской Махачкале сорвали аниме-фестиваль

Организаторов фестиваля засыпали угрозами.

В Махачкале (Дагестан, РФ) неизвестные сорвали костюмированный аниме-фестиваль, который должен был пройти в Аварском театре 25 ноября.

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Об этом в Facebook сообщила журналистка Светлана Анохина.

«Засыпали дирекцию и организаторов угрозами. Дирекция испугалась, но в правоохранительные органы не обратилась. Организаторы - молодая четкая команда художников, музыкантов, просто живых веселых и умных молодых ребят, испугались не столько за себя, сколько за детей», – указала она.

По словам Анохиной, это уже не первый случай срыва культурных мероприятий в Махачкале.

«Таким же образом тупые недоумки сорвали концерт готической музыки. Их протухших мозгов не хватило на то, чтоб понять различие между ею и субкультурой готов. Тогда они угрожали как организаторам лично, а это не шарашкина контора, а филармония, так и их семьям», – отметила она.

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