Написавшая письмо Путину девочка покончила с собой

Прочел ли Путин письмо девочки, неизвестно.

В городе Сафоново Смоленской области РФ покончила с собой 14-летняя девочка, пожаловавшаяся Владимиру Путину на низкую зарплату своей мамы.

Подросток также жаловалась на травлю в школе. Она была инвалидом по зрению, одноклассники дразнили ее "циклопом", передает "Радио Свобода".

На ее странице в социальной сети незадолго до гибели появился статус "Почему вы все такие злые?".

Читайте такжеВ Перми к столбу привязали чучело Путина, на лбу написали "Лжец" (фото)

"Смоленская народная газета" сообщает, что мать 14-летней девочки (называется только имя погибшей – Наташа) работала санитаркой в местной больнице. После того, как дочь написала письмо на имя Владимира Путина и отправила его на адрес администрации президента, ее вызвали к начальству и "отругали". Как пишет газета, "скорее всего, это и стало для ребёнка большим ударом".

По неподтвержденной информации при погибшей была найдена предсмертная записка, в которой она просит никого в своей смерти не винить.

Дошло ли ее письмо до президента России – неизвестно.