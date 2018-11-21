В России поэт, который выел женщине мозг, сядет в тюрьму на 13 лет

Поэт разбил женщине черепную коробку, затем отрезал кусочки мозга и ел их.

20 ноября российский суд вынес решение по уголовному делу в отношении поэта Дмитрия Лучина, который в 2016 году номинировался на национальную премию. Его признали виновным в убийстве женщины, совершенном с особой жестокостью и приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает Novgorod.ru.

Дело расследовали больше года. В частности, было установлено, что 22-летний Дмитрий Лучин познакомился в социальной сети с 45-летней женщиной. В ночь на 9 марта 2017 года он пришел к ней домой, где между ними возникла ссора, во время которой молодой поэт забил ее до смерти. Как уточняют следователи, ссору он спровоцировал специально, поскольку запланировал убийство заранее.

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Подозреваемый был задержан через несколько часов после преступления. При осмотре места происшествия криминалисты «обнаружили явные признаки каннибализма». Более того, как сообщает kp.ru, на стене в квартире он написал кровью новое стихотворение: «Чистую душу хочу я все больше, больше, чем милого тела, ведь оргазм от души всегда идет дольше, а от тела час два и сгорело».

Позже он признался: «Я собрал кровь в бокал и думаю: дай попробую. Мозг мне тоже по вкусу пришелся. И я еще раз его попробовал». Судебно-психиатрическая экспертиза признала Лучина вменяемым. Приговор в силу еще не вступил, поэтому защита может его обжаловать.

Как сообщал УНИАН, в России больше года назад поэт убил женщину, разбил ей черепную коробку, начал отрезать кусочки мозга и есть их, запивая вытекающей кровью.