Военным и призывникам в РФ запретят заводить аккаунты в соцсетях

Завести аккаунт в соцсетях военнослужащие могут только после увольнения со службы.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий военнослужащим заводить аккаунты в социальных сетях, а также сообщать о себе информацию в СМИ.

«Военнослужащим запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых военнослужащие проходят военную службу, и месте их дислокации (нахождения)», — говорится в документе. Об этом пишет «Росбалт».

Запрет будет распространяться не только на военнослужащих российской армии, но и на лиц, проходящих военную службу по призыву, пояснил на заседании Госдумы замминистра обороны Николай Панков. «Норма будет распространяться на действующих военнослужащих, проходящих службу по призыву», — подтвердил Панков.

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По словам первого замруководителя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, новые нормы коснутся не только военнослужащих, осуществляющих службу в Вооруженных силах РФ. «Это касается и других войск — Росгвардии, а также воинских формирований и органов», — пояснил Красов. На членов семьи военнослужащего новые требования пока распространяться не будут.

Завести аккаунт в соцсетях военнослужащие могут только после увольнения со службы, отметили в Госдуме.

За нарушение запрета военнослужащего привлекут к дисциплинарной ответственности.

«Ответственность будет наступать, когда военнослужащий, например, находится на учениях и выкладывает информацию, фотографируется на фоне секретной техники, показывает геолокацию наших подразделений», — пояснил депутат Госдумы Александр Шерин. При этом, по словам Панкова, у командиров будет возможность проконтролировать информационную активность своих подчиненных.