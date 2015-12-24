Жена члена "банды Цапков" просит Чайку "принять меры" в отношении фонда Навального

Как следует из текста заявления, который есть в распоряжении РБК, Цеповяз просит «принять меры прокурорского реагирования» в отношении авторов расследования ФБК о бизнес-империи сыновей Чайки.

Цеповяз настаивает, что публикация ФБК «призвана представить ее и ее мужа как лиц, имеющих незаконную связь с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры или их родственниками», которые ведут бизнес с нарушением закона. Авторы расследования не упомянули тот факт, отмечает Цеповяз, что фирма «Сахар Кубани» не вела никакой деятельности и прекратила свое существование.

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«Сахар Кубани» фигурирует в расследовании ФБК. Авторы материала, ссылаясь на данные из ЕГРЮЛ, указывают, что совладельцами компании были Наталья Цеповяз, супруга лидера банды Сергея Цапка Анжела-Мария и компания «Арлайн». В свою очередь доли в «Арлайне» принадлежали бывшей супруге замгенпрокурора Ольге Лопатиной и Надежде Староверовой, жене бывшего управделами Генпрокуратуры Алексея Староверова, отстраненного от должности в связи с расследованием дела банды GTA.

«Самим фактом своего существования «банда Цапков» обязана покровительству высших чиновников из Генеральной прокуратуры», — утверждается в расследовании.

Как указывает Наталья Цеповяз в своем обращении, «голословные обвинения в незаконных связях» с сотрудниками Генпрокуратуры являются клеветой и подпадают под ст.128.1 УК (клевета). Она также отмечает, что ее супруг был осужден не за убийство 12 человек, как говорится в публикации ФБК.

По приговору Краснодарского краевого суда Цеповяз был признан виновным в финансировании преступной деятельности вооруженной группы и мошенничестве. Он получил 20 лет колонии строгого режима. Позднее Верховный суд сократил срок на два месяца.

Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.

В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.