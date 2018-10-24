В российской колонии заключенных стали кормить с лопат - началась голодовка

В знак протеста один из заключенных объявил сухую голодовку.

Заключенных лечебно-исправительного учреждения №9 в городе Угличе в Ярославской области России заставляли брать миски с едой с лопат.

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Об этом сообщил правозащитный фонд «Общественный вердикт». По предположению правозащитников, сотрудники кормили с лопат осужденных, страдающих заболеваниями, чтобы «унизить или из-за страха заразиться».

В знак протеста один из заключенных объявил сухую голодовку. Адвокат фонда Эльдар Лузин отправился в ЛИУ, чтобы проверить эту информацию, однако работники учреждения отказались его пустить.

По их словам, «заключенный не хочет с ним встречаться». Правозащитники настаивают на том, чтобы адвоката пропустили или выдали письменный отказ от имени объявившего голодовку.

Ранее в Российской Федерации в городе Набережные Челны (Республика Татарстан), жителей накормили с лопаты гигантским яблочным пирогом-богатырем диаметром более 10 метров.