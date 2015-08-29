Россиян снова накормили с лопаты (видео)

В Российской Федерации в городе Набережные Челны (Республика Татарстан), жителей накормили с лопаты гигантским яблочным пирогом-богатырем диаметром более 10 метров, сообщает Апостроф.

Видео того, как местные жители угощаются бесплатным лакомством, размещено на YouTube.

"Пирог, испеченный одним из ресторанов и весивший более двух тонн, попал в Книгу рекордов России. В его центре пекари разместили герб Республики Татарстан из мастики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жителям города раздали более 4 тысяч кусочков пирога.

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Ранее на открытии в Москве нового железнодорожного депо министра культуры РФ Владимира Мединского, а также мэра столицы Сергея Собянина и президента Российской железной дороги Владимира Якунина накормили с лопаты яичницей.