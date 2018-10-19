"Мы попадем в рай, а они просто сдохнут": реакция соцсетей на речь Путина о ядерной войне (фотожабы)

Путин пообещал россиянам, что в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные «сдохнут».

Вчера по вермя выступления на форуме президент РФ Владимир Путин пообещал россиянам, что в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные «сдохнут». Эти слова быстро разошлись в соцсетях и пользователи создали на их основе массу фотожаб.

Соответствующее картинки опубликовали пользователи в социальных сетях.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин пообещал россиянам, что в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные «сдохнут». Эти слова российского лидера вызвали взрыв хохота в зрительном зале.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», - выдал Путин, после чего кокетливо опустил глаза и помолчал.