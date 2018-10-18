"Мы вообще ничего не боимся": Путин рассказал о позиции России в международных конфликтах

По его словам, Россия никого не напрягает в международных делах и не создает проблем.

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что Россия не боится никаких конфликтов, потому что россияне готовы «жизнь отдать за отечество».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пленарном заседании Валдайского клуба.

«Никаких (конфликтов не боимся – УНИАН). Мы вообще ничего не боимся. Страна с такой территорией, с такой системой обороны, с таким населением, готовым отстаивать свою независимость, свой суверенитет. Далеко не везде, не во всех странах такая предрасположенность граждан жить свою отдать за отечество. С этим никто ничего не может поделать, и это вселяет уверенность, что мы можем чувствовать себя спокойно», - заявил Путин.

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«Мы никуда не забираемся, у нас огромная территория, нам ничего не нужно ни у кого. Но, естественно, мы дорожим своим суверенитетом, независимостью. Так было всегда, во все времена истории нашего государства. Это в крови нашего народа, как я уже неоднократно говорил. В этом смысле мы чувствуем себя уверенно», - добавил он.

При этом Путин сказал, что считает «плохой идеей инициировать в мировой политике мощный отрезвляющий кризис для решения накопившихся проблем».

«Это плохая идея. Нагнетание обстановки, истерики - это не наша методика, как у нас иногда любят говорить. И вообще, поставить весь мир на грань какого-то всеобъемлющего, с трудно прогнозируемым результатом кризиса - это безответственная политика. Мы никогда такую политику не проводили и проводить не будем», - заверил он.

По его словам, Россия никого не напрягает в международных делах и не создает проблем. «Такая шутка есть, старая, с бородой. Может, кто-то не знает - будет интересно. Звучит она так: Вопрос: «Как вы расслабляетесь?» Ответ: «Я не напрягаюсь». То же самое касается напряжения в международных делах. Мы не напрягаем никого, мы не создаем никаких проблем», - подчеркнул Путин.

Как сообщал УНИАН, Путин пообещал «агрессорам» неизбежное ядерное возмездие.