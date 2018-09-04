"Ленин гад" и "*бский вокзал": в Петербурге оконфузились из-за частично перегоревших вывесок (фото)
16:18, 04 сентября 2018Русский міръ
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На Витебском вокзале погасли три первые буквы и название стало нецензурным, также пострадала вывеска "Город-герой Ленинград".
В Санкт-Петербурге с разницей в несколько дней перегорели светящиеся буквы возле двух вокзалов — Московского и Витебского.
Об этом сообщили участники группы «ДТП и ЧП» «ВКонтакте».
Так, пострадала вывеска «Город-герой Ленинград»: в названии города пропала буква «р», и получилось «Ленин гад».
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Позже на Витебском вокзале погасли три первые буквы и название стало нецензурным. В Дирекции железнодорожных вокзалов сообщили «Фонтанке», что ремонт надписи на Витебском вокзале уже начался.
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