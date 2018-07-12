В Китае зарегистрировали торговые марки для унитазов "Роналду", сока "Месси" и кастрюль "Суарес"

Презервативы «Зидан» и искусственная грудь «Бэкхем» ожидают рассмотрения национальным управлением по торговым маркам Китая.

Китайские компании зарегистрировали новые торговые марки с именами популярных футболистов.

Среди товаров оказались унитаз «Роналду», пижама «Погба», шины «Неймар», фруктовый сок «Месси» и кастрюли «Суарес», передает Медуза со ссылкой на Daily Mail.

Презервативы «Зидан» и искусственная грудь «Бэкхем» ожидают рассмотрения национальным управлением по торговым маркам Китая.

Как пишет Daily Mail, сейчас на одного Лионеля Месси приходится порядка 166 товаров с его именем в названии.

Читайте такжеБитва за писсуар: в метро Сингапура пассажиры не поделили очередь в туалет

На регистрацию «Неймара» уже поданы тридцать заявок, еще четырнадцать - на «Суареса» и семь - на «Погба».

Это стало возможным благодаря действующим в Китае законам. Представителям спортсменов нужно самостоятельно регистрировать имена и названия в их китайском написании, иначе торговые марки смогут присвоить и использовать местные бизнесмены.

Например, товары с китайским написанием имени Криштиану Роналду были впервые зарегистрированы компанией из Гонконга в 2008 году. С тех пор имя футболиста в обход официальных представителей ставят на туалеты и посудомоечные машины.

Иногда торговые марки в Китае регистрируют и сами спортсмены. В 2007 году Месси подал семь заявок на производство лицензированных товаров, а Роналду - пятнадцать. Среди заявок оказались настольные игры, зубная паста, открытки, дезодоранты и дома престарелых.