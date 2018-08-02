В Подмосковье из-за разбитого пивного бокала полицейские до смерти избили мужчину

В Подмосковье уволили со службы шестерых сотрудников ГИБДД после драки в баре, в результате которой погиб мужчина.

Шестерых инспекторов уволили "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", сообщается на сайте управления МВД Московской области. Командиру полка, в который они служили, а также его заместителю и двум командирам взвода объявлены выговоры.

Как передает Би-би-си, вечером 20 июля в баре в городе Павловский Посад 34-летний житель Подмосковья Евгений Толстов повздорил с инспекторами ГИБДД.

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Очевидцы рассказали журналистам, что драку начали полицейские: впятером напали на его друга. В пресс-службе подмосковного главка МВД утверждают, что в драке участвовали двое инспекторов, которые находились на месте происшествия в свободное от службы время и в гражданской одежде.

Компания полицейских и Евгений с друзьями сидели за соседними столами. Толстов (по другой версии - его друг) случайно уронил пивной бокал со стола полицейских.

"К Жене подошел администратор и попросил заплатить за разбитую посуду, что тот в итоге и сделал. На этом инцидент был исчерпан, но в дело вмешался один из полицейских и в грубой форме предъявил претензии. Женя еще раз извинился", - рассказала агентству Екатерина Шептунова, жена одного из присутствовавших там друзей Толстова.

После этого друг Толстова Алексей предложил полицейскому выйти и "поговорить по-мужски". Согласно другой версии, недовольные автоинспекторы вызвали Алексея на улицу.

Затем произошла драка - Евгений бросился с кулаками на инспекторов, защищая товарища. За это получил удар, не удержался на ногах и упал, ударившись головой о бордюр.

"Вслед за Лешей на улицу выбежали остальные гаишники, стали его избивать. Женя бросился на помощь, и полицейские переключились на него: так сильно колотили руками и ногами, что проломили голову, - рассказала журналистам Екатерина Шептунова. - В больнице зафиксировали вертикальную трещину основания черепа. Врач сказал, что такие травмы, как правило, получают именно от ударов, а не от падения на асфальт. Охранники заведения в драку не вмешивались".

После драки госпитализировали троих человек - двоих полицейских и Толстова. Один из инспекторов оказался в больнице с сотрясением мозга и ушибами головы, а другой - в коме. 28 июля Толстов умер.

Следственный комитет возбудил дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В следственном управлении СКР по Московской области сообщили, что в минувшие выходные Павлово-Посадский городской суд арестовал одного из участвовавших в драке полицейских. По словам друзей Толстова, заседание было закрытым: никого из очевидцев в зал не пустили.

Как сообщал УНИАН, ранее российские следователи в караоке-баре избили мужчину, песня которого им не понравилась.