Как полюбить ОМОН: связанный «в позе ласточки» мужчина на камеру признался в любви к московской полиции (видео)

На видео можно увидеть, как связанный в неестественной позе мужчина за решеткой вынужден выполнять указания человека за кадром, вероятно являющегося российским силовиком.

В соцсетях опубликовано видео, на котором мужчина, связанный по рукам и ногам, вынужден заявить, что «любит московский ОМОН и московскую полицию».

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Шокирующий видеоролик был опубликован в группе «Омбудсмен полиции» в соцсети Вконтакте.

На кадрах можно увидеть, как связанный в неестественной позе мужчина за решеткой вынужден выполнять указания человека за кадром. По его требованию он произносит слова «Я люблю московский ОМОН и московскую полицию».

Видеозапись вызвала оживленное обсуждение среди пользователей. Отдельные комментаторы заявляют, что силовики якобы не совершили никакого преступления, ведь к задержанному применили спецсредства, а в любви к правоохранителям он мог признаться из собственных соображений.

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