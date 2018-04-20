День гибели «русского Илона Маска» в тюрьме сняли на видео

Российского предпринимателя Валерия Пшеничного изнасиловали и задушили в петербургском следственном изоляторе 5 февраля.

Последний день жизни российского бизнесмена Валерия Пшеничного, которого называют «русским Илоном Маском», попал на записи камер видеонаблюдения.

Видео опубликовал портал 47news.ru.

В день, когда бизнесмена нашли повешенным, он встал в шесть утра и полчаса спустя позавтракал. В 07:10 одного из его сокамерников увезли в суд. В 9:05 сотрудники дежурной смены осмотрели раздетых до пояса арестантов на предмет повреждений. Во время осмотра Пшеничный спокойно общался с охранником.

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С 10:05 до 10:18 смена постельного белья. В 10:54 Шохрухбека Тюлямбаева выводят на помывку. В его руках пакет с принадлежностями, а на ногах тапочки. В 11:13 он возвращается в сопровождении конвоира. В 11:55 вновь обход. В 12:16 Валерия Пшеничного выводят на прогулку. Он надевает куртку и уверенно идет по галерее в сторону лестницы, ведущую в коридор, а оттуда к прогулочным дворикам. Здесь отметим, что на этом пути заключенные идут в одиночку и не пересекаются. Дорога занимает около двух минут. Коммерсант в тот день гулял один, был молчалив, но с дежурным поздоровался. Пока бизнесмен отсутствовал, с 12:34 до 13:10, прошла раздача обеда. В 13:42 Пшеничный возвращается в камеру. На ногах стоит твердо, не шатается, координация, судя по видео, не нарушена. Буквально сразу его второго сокамерника, мигранта из Киргизии, увели в следственный кабинет. В это время Пшеничный сидел на кровати и читал.

В 15:58 инспектор привел мигранта в камеру, открыл дверь и увидел тело бизнесмена со шнурком на шее. Он срезал шнурок, выбежал и нажал тревожную кнопку в коридоре. В 16:05 медработница констатировала смерть с предварительным диагнозом «Механическая асфиксия. Смерть до прибытия».

По информации 47news.ru, на допросах после смерти Пшеничного оба его сокамерника дали похожие показания: заявили, что поначалу тот был в нормальном настроении, но постепенно стал мрачнеть. По словам соседа, однажды бизнесмен сказал, что у него все будет хорошо «в следующей жизни».

Как сообщал УНИАН, российского предпринимателя Валерия Пшеничного, фигурировавшего в деле о хищениях у Минобороны РФ при строительстве подводной лодки изнасиловали и задушили в петербургском следственном изоляторе.