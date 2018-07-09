Разбавить "алкашню" иностранными генами: в России продавщица прокалывала презервативы во время ЧМ-2018

Женщина надеялась, что ее соплеменницы забеременеют от иностранных болельщиков.

В Нижнем Новгороде уволили продавщицу, которая продавала иностранным болельщикам продырявленные презервативы.

Свой поступок 62-летняя Людмила объяснила желанием улучшить генофонд РФ, передает "Блокнот".

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"Я ни о чём не жалею. Вы видели нашу алкашню? А видели, какие парни к нам приехали? Один краше другого, стройные, подтянутые, спортивные. Пусть поделятся генофондом с нами, им только в удовольствие, а у нас, глядишь, следующее поколение совсем другим получится", - заявила она.

Кроме того, женщина считает, что заботится о морали современных девушек. "Глядишь гулять меньше будут, с дитяткой не нагуляешься-то. Будут как приличные девушки, а не то что сейчас — позорище", - рассказала продавщица.

Секс с иностранцами Людмила зазорным не считает. У самой женщины после Олимпиады-80 родилась двойня. Однако начальство аптеки не оценило старания Людмилы. Ее заставили написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва призвала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами, приехавшими на Чемпионат мира по футболу.