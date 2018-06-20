В России депутат в сопровождении охраны прискакал на работу на коне (видео)
Депутат законодательного собрания Камчатского края России Михаил Пучковский прибыл утром 20 июня на пленарное заседание к зданию регионального парламента верхом на коне по кличке Ракета.
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Таким образом он выразил протест против роста цен на бензин в России, сменив свой служебный автомобиль на коня, пишет "Медуза".
Пучковский прискакал в сопровождении двух помощниц, которые ухаживают за лошадьми его приусадебного хозяйства в пригороде Петропавловска-Камчатского.
Пучковский попытался привязать коня около входа в здание парламента, но охрана потребовала его убрать. Сотрудник полиции вручил депутату повестку с требованием явиться в правоохранительные органы для составления административного протокола.
Лошадь была доставлена обратно в хозяйство в поселке Заозерное помощницами депутата. Сам Пучковский после работы вернулся домой на рейсовом автобусе.
Да и пофиг на бензин: депутат Законодательного Собрания Камчатского края Михаил Пучковский использует как служебный транспорт одну лошадиную силу в сопровождении охраны :) pic.twitter.com/cB4bDjSq7u— Vladimir_K (@volna_kvv) June 20, 2018