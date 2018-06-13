Кадыров стихами ответил Слепакову на его песню о беспомощности сборной РФ

Главе Чечни обидно, что согласно сюжету песни, российская сборная под его руководством все же проиграла.

Одиозный глава Чечни Рамзан Кадыров, причастный к агрессии РФ против Украины на Донбассе, прокомментировал песню комика Семена Слепакова о слабости сборной России на ЧМ-2018.

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В своем Telegram-канале Кадыров написал, что ему песня понравилась, и "с чувством юмора в Чечне все в порядке".

«Но вот только одно обидно, несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песне команда во главе со мной проиграла. Это непорядок», – высказался он.

Он также ответил комику в стихотворной форме:

«И вроде как в глаз твое обращение

Не тронута бровь, прости, в сокращенье

Тебе отвечает на юмор Рамзан

Про Дзюбу, Египет и пармезан.

И слово мое тверже камня – не сыра,

За слово отвечу – ведь я, брат, Кадыров.

А брат называю – ты же с Кавказа,

Должен понять меня, видимо, сразу...».

Далее Кадыров упоминает грозненский футбольный клуб «Ахмат», где он «почти что ФИФА», и обещает, что во всем поддержит Россию.

Ранее российский комик Семен Слепаков выпустил новую песню, посвященную предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет в России. В песне он предлагает, в частности, назначить тренером сборной России Рамзана Кадырова.

Напомним, в мае Украина ввела против Кадырова персональные санкции. В частности: блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и запрет на въезд на территорию Украины. Подобные санкции были введены против Кобзона и Киселева.