Кадыров стихами ответил Слепакову на его песню о беспомощности сборной РФ
Одиозный глава Чечни Рамзан Кадыров, причастный к агрессии РФ против Украины на Донбассе, прокомментировал песню комика Семена Слепакова о слабости сборной России на ЧМ-2018.
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В своем Telegram-канале Кадыров написал, что ему песня понравилась, и "с чувством юмора в Чечне все в порядке".
«Но вот только одно обидно, несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песне команда во главе со мной проиграла. Это непорядок», – высказался он.
Он также ответил комику в стихотворной форме:
«И вроде как в глаз твое обращение
Не тронута бровь, прости, в сокращенье
Тебе отвечает на юмор Рамзан
Про Дзюбу, Египет и пармезан.
И слово мое тверже камня – не сыра,
За слово отвечу – ведь я, брат, Кадыров.
А брат называю – ты же с Кавказа,
Должен понять меня, видимо, сразу...».
Далее Кадыров упоминает грозненский футбольный клуб «Ахмат», где он «почти что ФИФА», и обещает, что во всем поддержит Россию.
Ранее российский комик Семен Слепаков выпустил новую песню, посвященную предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет в России. В песне он предлагает, в частности, назначить тренером сборной России Рамзана Кадырова.
Напомним, в мае Украина ввела против Кадырова персональные санкции. В частности: блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и запрет на въезд на территорию Украины. Подобные санкции были введены против Кобзона и Киселева.