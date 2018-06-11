Слепаков к ЧМ-2018 спел о том, как Кадыров попытался спасти сборную России (видео)

"И хоть потрепала нас олимпиада, мы снова наморщили мускулы зада", - поет Слепаков в песне к ЧМ-2018.

Российский комик Семен Слепаков выпустил новую песню, посвященную предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет в России. В песне он предлагает, в частности, назначить тренером сборной России Рамзана Кадырова.

В начале песни Слепаков высмеял то, что Россия организовывает чемпионат на фоне шаткой экономической ситуации: "И хоть потрепала нас олимпиада, мы снова наморщили мускулы зада", "Плевать, что не очень дела в королевстве, на дело благое отыщутся средства".

Затем он предлагает назначить Кадырова тренером сборной:

"Всем очевидно, что грустный Черчесов / конфетку не слепит из этих балбесов. / И если не предотвратим мы угрозу, / то вновь нас поставят в привычную позу", "Вы спросите, кто же нас выручить может? / Кто в столь короткие сроки поможет? / Кто сделает нас чемпионами мира? / Мое предложение - Рамзан Кадыров", - поет Слепаков.

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"Рамзан, Рамзан, Рамзан - / Нас он приведет к призам. / Рамзан, Рамзан, Рамзан – / Твердый как пармезан, / Не верит мужским слезам. / Служит примером сам. / Нужен нашим тормозам", - говорится в песне.

Тем не менее, в итоге Слепаков признает, что сборной России ничего не поможет: "Я видел в Чечня много разных фигня, / Но вы удивили даже меня. / Не подходите, я вас боюсь, / Впервые в жизни своей я сдаюсь. / Сейчас Владимиру Владимировичу я позвоню, / Скажу, что улетаю обратно в Чечню, / Уж лучше там проблемы решать, / Чем наш российский футбол поднимать", - поет от лица главы Чечни.

В комментариях предположили, что Слепакову теперь придется извиняться перед Кадыровым. Также его назвали "Высоцким нашего времени".

Как сообщал УНИАН, ранее экс-тренер киевского Динамо оконфузился на "прямой линии" Путина.