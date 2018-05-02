Самое плохое первое свидание: в России девушка пригласила к себе парня из Tinder, а он украл ее дорогое кольцо
13:32, 02 мая 2018Курьёзы
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Полиция начала поиски Алексея Олейника, но имя, скорее всего, вымышленное.
После знакомства в Tinder девушка пригласила парня домой / Скриншот
Жительница Москвы пригласила к себе на ночь парня из Tinder (приложение для знакомств), а он украл у нее кольцо за 300 тысяч.
22-летняя Кира лайкнула 37-летнего Алексея Олейника в приложении и сразу позвала к себе, пишет в Telegram-канале Mash.
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"Понравилась ли Кире ночь - неизвестно, но на утро она не нашла дома ни Алексея, ни своего кольца. Полиция вяло начала поиски, но имя, скорее всего, вымышленное", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, датский фотограф Мари Хильд устала от торопливых свиданий после знакомства в социальных сетях, но решила найти в них вдохновение. Мари создала проект, в котором встретилась с незнакомцами из Tinder и сделала с ними очень интимные портреты.
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