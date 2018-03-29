В России чиновники устроили праздничный банкет в день траура по погибшим в Кемерово

Праздник отмечали библиотекари и работники домов культуры.

28 марта в российском городе Тобольске сотрудники районного Центра культуры отмечали в ресторане свой профессиональный праздник. В связи с этим сотрудникам администрации был объявлен выговор.

Праздник отмечали библиотекари и работники домов культуры, сообщает "Газета Кемерово".

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— Там не было ни одного чиновника, ни от руководства района, ни от профильных отделов администрации, как пишут СМИ. Но мы их не делим, это наши сотрудники, подчинённые. Соответственно, юридических аспектов наказания в этой ситуации меньше, чем моральных, — отметил глава Тобольского района Юрий Батт.

Банкет был заказан заранее, и по словам Батта "большинство людей, которые там присутствовали, пообедали и уехали".

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.