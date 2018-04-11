Продуктовый набор Судного дня: росСМИ готовят россиян к войне и выживанию в бункере (видео)

На российском ТВ объяснили, что в бункер следует брать как можно больше воды, и как можно меньше сладкого.

Пропагандисты канала «Россия 24» составили список продуктов и предметов, которые могут потребоваться россиянам для выживания в бомбоубежище или бункере во время войны.

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Соответствующий сюжет доступен на сайте Вести.Ru. Ведущие пояснили, что в свете обострения отношений между США и РФ из-за ситуации в Сирии, в сети начали «раздувать истерию» относительно скорого наступления третьей мировой войны.

Авторы програмы решили рассказать, как должен выглядеть «продуктовый набор Судного дня», который нужно брать с собой в убежище. При подготовке запасов зрителям посоветовали руководствоваться принципом «меньше сладкого, больше воды».

Отмечается, что лучше всего взять в бункер рис (его срок хранения достигает восьми лет), овсяную крупу, мясные консервы, оливковое масло и сухое молоко. Макароны, гречку и сладкое брать с собой не рекомендуется, поскольку срок их хранения ограничен.

Подчеркивается, что воды следует запасать как можно больше: если без пищи человек может прожить несколько недель, то обезвоживание убивает значительно быстрее.

Пропагандисты приводят нормы водопотребления из методических рекомендаций МЧС: взрослому мужчине необходимо выпивать не менее 2,5 литра воды в день, детям и кормящим матерям нужно вдвое больше. По 3,5 литра воды в день на человека закладывается на приготовление пищи, а 21 литр — на санитарно-гигиенические процедуры и уборку помещения.

Кроме того, россиянам посоветовали запастить лекарствами (в частности – медикаментами с йодом), люминисцентными источниками света, герметичными емкостями для отходов и несколькими литрами хлорки.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном сегодня «хуже, чем когда-либо», включая период Холодной войны.

Он также пообещал осуществить ракетный удар по Сирии в связи с химической атакой в городе Дума, и посоветовал России быть готовой к этому.

Посол России в Ливане Александр Засыпкин ранее заявил ливанскому телеканалу «Аль-Манар», что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.