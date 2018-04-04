История со спевшим "Мурку" пьяным священником получила продолжение: РПЦ выслала его из Москвы (видео)

Священнику приказали сегодня же покинуть епархию города Москвы.

Архимандрит Венедикт Цирков, оказавшийся в центре скандала из-за спетой "Мурки", в последнее время находился в храме иконы Божией Матери "Троеручица" в Орехове-Борисове.

Как рассказал радиостанции "Говорит Москва" руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков, решение о высылке священнослужителя принял лично предстоятель РПЦ.

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"Поскольку этот священник, исполнявший песнопение, не является клириком города Москвы, он является священнослужителем Тираспольской епархии, по благословению патриарха ему приказано сегодня же покинуть епархию города Москвы и отправиться в Тирасполь под наблюдение своего правящего архиерея. Дальнейшие решения по нему может принимать уже тот епископ, в ведении которого он находится", - заявил Волков.

Глава пресс-службы патриарха также пояснил, что архимандрит Венедикт Цирков официально не был клириком московского храма.

"Он там находился. Он там не служил официально. Он не был клириком этого храма. Просто, по каким-то причинам находился там и совершал богослужения", - говорит он.

Накануне в сети появилось видео, на котором священник в церковном облачении во время трапезы исполняет песню "Мурка".