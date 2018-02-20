В России министр здравоохранения предрек бесплодие всем сексуально активным женщинам

15:04, 20 февраля 2018
Русский міръ
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фото медлаб.рф

Министр здравоохранения российской республики Чувашия Владимир Викторов предрек бесплодие всем женщинам, у которых до рождения ребенка было семь мужчин и более.

Аудиозапись заявления российского министра, приводит «Правда ПФО».

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«Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин — значит, сто процентов бесплодие. Это для информации этот факт», - сказал Викторов после своего замечания о том, что в регионе не хватает специалистов по репродуктивному здоровью.

Заявление вызвало бурную реакцию зала. «Интересная тема, да? Сразу все оживились. Так что задумайтесь», - рекомендует чиновник.

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Теги: #женское бесплодие#сексуальная активность