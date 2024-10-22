Не всем людям нравится мясо с фруктами. Но если вы любите такое сочетание, то это блюдо вас точно покорит. Куриные отбивные с ананасами получаются сочными и очень просто готовятся, а все ингредиенты идеально дополняют друг друга.
Отбивные с ананасами и сыром в духовке
Ингредиенты:
- куриное филе - 1 кг;
- консервированные ананасы кольцами - 400 г;
- сыр - 200 г;
- майонез - 3 стол. л.;
- подсолнечное масло - 2 стол. л.;
- соль, перец по вкусу;
- специи по вкусу.
Куриное филе разрежьте тонкими пластинками. Накройте пищевой пленкой или полиэтиленом, и отбейте молотком с двух сторон.
Совет: замаринуйте сырые отбивные в ананасовом сиропе на несколько часов. Тогда мясо точно не будет сухим и пресным.
Посолите и поперчите мясо. Чтобы отбивные с ананасами были сочными, смажьте их с одной стороны майонезом или сметаной. Сыр натрите на крупной терке. Ананасы разрежьте вдоль на более тонкие кольца.
Духовку разогрейте до 180°. Противень для запекания выстелите пергаментом и полейте маслом. Разложите отбивные смазанной майонезом стороной наверх. На них выложите кольца ананаса и щедро посыпьте тертым сыром.
Если готовите свиные отбивные с ананасами, то свинину также нарежьте тонкими пластинами и отбейте с двух сторон. Но не выкладывайте на противень сырой, а сначала обжарьте куски на сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны.
Готовьте свиные или куриные отбивные с ананасами в духовке 30-35 минут, пока сыр не расплавится в румяную корочку.