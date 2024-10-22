Очень вкусные куриные отбивные с ананасами можно готовить и на праздник, и на каждый день.

Не всем людям нравится мясо с фруктами. Но если вы любите такое сочетание, то это блюдо вас точно покорит. Куриные отбивные с ананасами получаются сочными и очень просто готовятся, а все ингредиенты идеально дополняют друг друга.

Отбивные с ананасами и сыром в духовке

Ингредиенты:

куриное филе - 1 кг;

консервированные ананасы кольцами - 400 г;

сыр - 200 г;

майонез - 3 стол. л.;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

соль, перец по вкусу;

специи по вкусу.

Куриное филе разрежьте тонкими пластинками. Накройте пищевой пленкой или полиэтиленом, и отбейте молотком с двух сторон.

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Совет: замаринуйте сырые отбивные в ананасовом сиропе на несколько часов. Тогда мясо точно не будет сухим и пресным.

Посолите и поперчите мясо. Чтобы отбивные с ананасами были сочными, смажьте их с одной стороны майонезом или сметаной. Сыр натрите на крупной терке. Ананасы разрежьте вдоль на более тонкие кольца.

Духовку разогрейте до 180°. Противень для запекания выстелите пергаментом и полейте маслом. Разложите отбивные смазанной майонезом стороной наверх. На них выложите кольца ананаса и щедро посыпьте тертым сыром.

Если готовите свиные отбивные с ананасами, то свинину также нарежьте тонкими пластинами и отбейте с двух сторон. Но не выкладывайте на противень сырой, а сначала обжарьте куски на сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны.

Готовьте свиные или куриные отбивные с ананасами в духовке 30-35 минут, пока сыр не расплавится в румяную корочку.

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