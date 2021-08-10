Кроме того, бобовые содержат серу, фосфор, железо, витамины С, Е, К и группы В. Конечно, в процессе консервации половина из этого перечня исчезает, но мы знаем несколько рецептов, используя которые, у вас получится сохранить полезные свойства фасоли. Ранее мы рассказывали о том, как консервировать перец на зиму.
- Фасоль в томате на зиму
- Спаржевая фасоль на зиму
- Фасоль на зиму с овощами - рецепт по-корейски
- Фасоль с баклажанами и перцем на зиму
Фасоль в томате на зиму
- красная фасоль - 1 стакан;
- томатная паста - 30 гр;
- вода - 100 мл;
- соль - по вкусу.
Фасоль промыть и замочить на 10-12 часов (идеально - на ночь). Промыть, залить чистой водой и варить, пока бобовые не размягчатся. Готовность можно понять по размеру - фасоль увеличивается в диаметре. Развести томатную пасту в пропорции 1:3. Залить фасоль томатной смесью, посолить и тушить 30-40 минут. Попробовать на вкус, если устраивает - закатать в стерилизованные банки. Накрыть теплой тканью и оставить до остывания. Такую консервацию можно хранить в комнате.
Спаржевая фасоль на зиму
- спаржевая фасоль - 500 гр;
- соль - 1 ч.л;
- сахар - 1 ч.л;
- вода - 500 мл;
- уксус - 1 ч.л;
- лавровый лист - 2 шт;
- душистый перец - 2 шт;
- чеснок - 2 зубчика;
- перец горошком - 4 шт.
Фасоль промыть, просушить, нарезать кусочками, которые удобно будет разместить в банке. Взять металлическую емкость, налить в нее воды, посолить и поставить емкость на огонь. Когда вода закипит, положить фасоль и варить 5 минут на среднем огне. Воду слить, фасоль откинуть на дуршлаг.
Читайте такжеАроматно-сочная тушеная капуста: как приготовить аппетитное блюдоБанки простерилизовать, на дно положить специи, затем уложить стручки (лучше вертикально). Взять кастрюлю, налить в нее воду, добавить сахар и соль. Вскипятить, помешивая ложкой до растворения сыпучих. Влить уксус, после закипания проварить еще пару минут, выключить.
Маринадом залить фасоль в банке, закатать крышками, накрыть теплой тканью и дать остыть. Хранить в прохладном месте.
Фасоль на зиму с овощами - рецепт по-корейски
- зеленая стручковая фасоль - 600 гр;
- морковь - 300 гр;
- чеснок - 5 зубчиков;
- специи сухие (для моркови по-корейски) - 20 гр;
- подсолнечное масло - 5 ст.л;
- сахар - 2 ст.л;
- соль - 0.5 ч.л;
- уксус - 2 ст.л;
- укроп - 20 гр;
- кинза - 20 гр.
Фасоль промыть и просушить, морковь и чеснок очистить. Стручки фасоли разрезать на 3-4 части, сложить в кастрюлю и залить водой так, чтобы она полностью покрывала бобовые. Кастрюлю с фасолью поставить на огонь до закипания. После этого уменьшить огонь и варить 5 минут.
Морковь натереть, укроп и кинзу нарезать, фасоль откинуть на дуршлаг. Соединить в миске фасоль и морковью, посыпать специями, добавить соль и сахар, влить уксус. Салат перемешать (лучше руками), чтобы овощи пропитались специями. Добавить укроп и кинзу, чеснок выдавить через пресс. В конце заправить салат маслом и перемешать.
Накрыть салат крышкой и убрать в холодильник на 40 минут. Такое блюдо можно подавать в качестве холодной закуски, но можно и законсервировать. Разложить его по банкам, прикрыть их крышками, поместить в кастрюлю с кипятком. Стерилизовать на маленьком огне 30 минут. В конце закатать крышками.
Фасоль с баклажанами и перцем на зиму
- баклажаны - 2 кг;
- фасоль - 0.5 кг;
- помидоры - 1 кг;
- чеснок - 200 гр;
- морковь - 0.5 кг;
- болгарский перец - 0.5 кг;
- лук репчатый - 0.5 кг;
- растительное масло - 1 стакан;
- сахар - 150 гр;
- соль - 2 ст.л;
- уксус - 100 мл.
Фасоль промыть и замочить на 10-12 часов (идеально - на ночь). Болгарский перец промыть, удалить семена и плодоножку, нарезать кубиками или соломкой. Баклажаны помыть, нарезать кубиками. Лук почистить, нарезать кольцами или кубиками. Морковь натереть на крупной терке.
Помидоры вместе с чесноком пропустить через мясорубку или блендер. Положить массу в кастрюлю, после закипания всыпать соль, сахар и влить масло. Проварить 10 минут, затем добавить морковь, лук, перец и баклажаны. Снова варить 30 минут. Соединить фасоль с овощами, варить еще 20 минут. Влить уксус, дать смеси закипеть, выключить огонь.
Разложить массу по стерилизованным банкам, закатать крышками. Накрыть теплой тканью и убрать в прохладное место.
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