Белая фасоль - рекордсмен по количеству алюминия, бора, калия, кальция, магния и меди.

Кроме того, бобовые содержат серу, фосфор, железо, витамины С, Е, К и группы В. Конечно, в процессе консервации половина из этого перечня исчезает, но мы знаем несколько рецептов, используя которые, у вас получится сохранить полезные свойства фасоли. Ранее мы рассказывали о том, как консервировать перец на зиму.

Фасоль в томате на зиму

красная фасоль - 1 стакан;

томатная паста - 30 гр;

вода - 100 мл;

соль - по вкусу.

Фасоль промыть и замочить на 10-12 часов (идеально - на ночь). Промыть, залить чистой водой и варить, пока бобовые не размягчатся. Готовность можно понять по размеру - фасоль увеличивается в диаметре. Развести томатную пасту в пропорции 1:3. Залить фасоль томатной смесью, посолить и тушить 30-40 минут. Попробовать на вкус, если устраивает - закатать в стерилизованные банки. Накрыть теплой тканью и оставить до остывания. Такую консервацию можно хранить в комнате.

Спаржевая фасоль на зиму

спаржевая фасоль - 500 гр;

соль - 1 ч.л;

сахар - 1 ч.л;

вода - 500 мл;

уксус - 1 ч.л;

лавровый лист - 2 шт;

душистый перец - 2 шт;

чеснок - 2 зубчика;

перец горошком - 4 шт.

Фасоль промыть, просушить, нарезать кусочками, которые удобно будет разместить в банке. Взять металлическую емкость, налить в нее воды, посолить и поставить емкость на огонь. Когда вода закипит, положить фасоль и варить 5 минут на среднем огне. Воду слить, фасоль откинуть на дуршлаг.

Читайте такжеАроматно-сочная тушеная капуста: как приготовить аппетитное блюдоБанки простерилизовать, на дно положить специи, затем уложить стручки (лучше вертикально). Взять кастрюлю, налить в нее воду, добавить сахар и соль. Вскипятить, помешивая ложкой до растворения сыпучих. Влить уксус, после закипания проварить еще пару минут, выключить.

Маринадом залить фасоль в банке, закатать крышками, накрыть теплой тканью и дать остыть. Хранить в прохладном месте.

Фасоль на зиму с овощами - рецепт по-корейски

зеленая стручковая фасоль - 600 гр;

морковь - 300 гр;

чеснок - 5 зубчиков;

специи сухие (для моркови по-корейски) - 20 гр;

подсолнечное масло - 5 ст.л;

сахар - 2 ст.л;

соль - 0.5 ч.л;

уксус - 2 ст.л;

укроп - 20 гр;

кинза - 20 гр.

Фасоль промыть и просушить, морковь и чеснок очистить. Стручки фасоли разрезать на 3-4 части, сложить в кастрюлю и залить водой так, чтобы она полностью покрывала бобовые. Кастрюлю с фасолью поставить на огонь до закипания. После этого уменьшить огонь и варить 5 минут.

Морковь натереть, укроп и кинзу нарезать, фасоль откинуть на дуршлаг. Соединить в миске фасоль и морковью, посыпать специями, добавить соль и сахар, влить уксус. Салат перемешать (лучше руками), чтобы овощи пропитались специями. Добавить укроп и кинзу, чеснок выдавить через пресс. В конце заправить салат маслом и перемешать.

Накрыть салат крышкой и убрать в холодильник на 40 минут. Такое блюдо можно подавать в качестве холодной закуски, но можно и законсервировать. Разложить его по банкам, прикрыть их крышками, поместить в кастрюлю с кипятком. Стерилизовать на маленьком огне 30 минут. В конце закатать крышками.

Фасоль с баклажанами и перцем на зиму

баклажаны - 2 кг;

фасоль - 0.5 кг;

помидоры - 1 кг;

чеснок - 200 гр;

морковь - 0.5 кг;

болгарский перец - 0.5 кг;

лук репчатый - 0.5 кг;

растительное масло - 1 стакан;

сахар - 150 гр;

соль - 2 ст.л;

уксус - 100 мл.

Фасоль промыть и замочить на 10-12 часов (идеально - на ночь). Болгарский перец промыть, удалить семена и плодоножку, нарезать кубиками или соломкой. Баклажаны помыть, нарезать кубиками. Лук почистить, нарезать кольцами или кубиками. Морковь натереть на крупной терке.

Помидоры вместе с чесноком пропустить через мясорубку или блендер. Положить массу в кастрюлю, после закипания всыпать соль, сахар и влить масло. Проварить 10 минут, затем добавить морковь, лук, перец и баклажаны. Снова варить 30 минут. Соединить фасоль с овощами, варить еще 20 минут. Влить уксус, дать смеси закипеть, выключить огонь.

Разложить массу по стерилизованным банкам, закатать крышками. Накрыть теплой тканью и убрать в прохладное место.

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Автор: Кристина Кащавцева