Для многих хозяюшек лето - лучшее время, чтобы подготовить запасы на зиму. Рынки и магазины горят изобилием свежих фруктов, овощей и ягод, поэтому пополнить свои погреба не составит труда. Сегодня мы поделимся несколькими проверенными рецептами домашней консервации, чтобы вы смогли наслаждаться ароматным перцем даже зимой. Ранее мы рассказывали о том, как мариновать помидоры и предлагали рецепты маринованных огурцов на зиму.
- Маринованный перец - классический рецепт
- Очень вкусный маринованный перец - рецепт с чесноком
- Заготовки из перца на зиму - лечо из кабачков и перца
- Острый перец на зиму с баклажаном в маринаде
Маринованный перец - классический рецепт
Ингредиенты описаны для 5 литровых банок:
- перец болгарский - 4 кг;
- вода - 1 л;
- уксус 9% - 200 мл;
- масло подсолнечное - 200 гр;
- сахар - 200 гр;
- соль - 2 ст.л;
- лавровый лист - 2 шт;
- перец горошком - 5-6 шт;
- гвоздика - 2-3 бутона;
- перец душистый - 2 горошины.
Перцы помыть, освободить от семян. Разрезать на четыре части, если перец длинный, то частей будет больше. Взять кастрюлю, добавить в нее все ингредиенты, кроме уксуса, довести до кипения на маленьком огне. После закипания добавить уксус. В отдельную кастрюлю налить воду и вскипятить. Положить перцы и бланшировать 2 минуты. Потом опустить перцы в маринад и 5 минут проваривать.
Сложить перцы в стерилизованные банки, залить горячим маринадом, закатать. Не утрамбовывайте перец слишком сильно, иначе он не пропитается маринадом.
Очень вкусный маринованный перец - рецепт с чесноком
Ингредиенты указаны для 3 литровых и 3 полуторалитровых банок:
- болгарский перец - 3 кг;
- чеснок - 100 гр;
- сахар - 300 гр;
- соль - 3 ст.л с горкой;
- растительное масло - 150 гр;
- отвар (останется после варки перца) - 600 гр;
- уксус 9% - 300 мл.
Перцы вымыть, очистить от семян и плодоножек, нарезать полосками. Очистить чеснок, нарезать дольками или кружочками - по желанию. Взять кастрюлю, налить воды в поставить на огонь. После закипания положить в воду перец и проварить 5 минут. Выложить перцы шумовкой в эмалированную миску. Залить отваром, всыпать соль и сахар, добавить масло и чеснок. Перемешать и снова проварить в маринаде.
Читайте такжеХрустящие огурцы с кетчупом: рецепт вкусной заготовки на зимуПосле того, как смесь закипит, засечь 6 минут. Во время варки постоянно перемешивать перцы, чтобы они немного осели. Очень важно не переварить овощ - он должен быть мягким, но не разваливаться. За минуту до готовности добавить уксус, снова довести до кипения и снять с огня.
Разложить перцы по стерилизованным банкам, закатать, перевернуть и обернуть теплой тканью до остывания.
Заготовки из перца на зиму - лечо из кабачков и перца
Ингредиенты указаны для 3-4 полуторалитровых банок:
- кабачки - 1 кг;
- болгарский перец - 500 гр;
- чеснок - 7 зубчиков;
- сахар - 2 ст.л;
- соль - 0.5 ст.л;
- растительное масло - 50 мл;
- томатная паста - 200 мл;
- уксус 9% - 1 ст.л;
- лавровый лист - 3 шт;
- вода - 300 мл;
- перец душистый и черный (горошек) - 4-6 шт.
Кабачки помыть, очистить от кожуры и семян. С перцем проделать то же самое, нарезать овощи кубиком. В эмалированной емкости смешать кабачки, перец сладкий, соль, сахар, томатную пасту, растительное масло и воду.
Поставить миску на плиту и тушить смесь полчаса. Чеснок измельчить и в конце добавить к кабачкам с перцем. Также положить два вида перца и лавровый лист. Тушить 2 минуты, затем влить уксус. Разложить лечо по банкам, закатать, перевернуть на крышки и обернуть тканью.
Острый перец на зиму с баклажаном в маринаде
Ингредиенты указаны для 4 полуторалитровых банок + "на попробовать":
- баклажаны - 1.5 кг;
- сладкий перец - 1.5 кг;
- острый красный перец - 1-2 шт;
- острый зеленый перец - 1-2 шт;
- чеснок - 2 головки;
- растительное масло - 1 стакан;
- сахар - 300-400 гр;
- соль - 2 ст.л + для посыпания;
- уксус 9% - 1 ст.л.
Баклажаны помыть, нарезать кружочками. Сложить в глубокую емкость, посыпать солью на свой вкус и оставить на полчаса. Сладкий и красный острый перец вымыть, целиком выложить на противень, отправить в разогретую до 200-230°C духовку и запекать до готовности. Чтобы понять, готов ли перец - проколите его.
По прошествии 30 минут промыть и отжать баклажаны. Обжарить на растительном масле. Чеснок и зеленый перец нарезать маленькими кружочками. Достать перцы из духовки, обернуть фольгой. Затем снять кожицу, удалить семена и разделить овощ на полоски.
В отдельной емкости смешать уксус, соль и сахар, довести до кипения. Готовность маринада можно понять по сахару - он растворится. Далее - собрать в миске все овощи, залить их маринадом, осторожно перемешать. Выложить в стерилизованные банки, закатать.
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