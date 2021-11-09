У начинающих кулинаров часто курица получается сухой из-за неправильной технологии запекания.

Пересушенная курица – довольно частая ошибка начинающих кулинаров. Куриное мясо содержит очень мало жира, поэтому часто получается слишком сухой. Особенно "капризной" считается куриная грудка – многие даже не решаются её запекать.

На самом деле курица может быть очень сочной, если придерживаться нюансов правильного запекания. Ранее мы разбирали другую досадную ошибку кулинаров – почему не получается пирог.

Почему курица получается сухой: мясо из холодильника

Ни в коем случае не запекайте холодное или замороженное мясо. Такая птица получится не только жесткой, но ещё и безвкусной, ведь соль и специи не смогут пропитать филе. Если курица хранилась в холодильнике, то её нужно оставить при комнатной температуре на час. А замороженное мясо нужно полностью разморозить и слить жидкость.

Почему курица получается сухой: неправильная температура

Не стоит ставить слишком высокую температуру чтобы как можно быстрее запечь мясо. Так курица сверху подгорит, а внутри будет сырой. Оптимальной температурой для запекания считается 180-200 градусов, а время запекания составляет примерно 35 минут.

Почему курица получается сухой: неправильный соус

Самым вкусным получается маринованное мясо, но соус нужно подобрать правильно. Кислые продукты могут сделать курицу жесткой и сухой. Если вы используете в соусе лимонный сок, вино или уксус, то мариновать курицу можно не больше часа.

Почему курица получается сухой: запекание без пергамента или фольги

Читайте такжеКак и когда правильно солить суп: хозяйки даже не догадываются о таких нюансахОбязательно накрывайте мясо фольгой или бумагой для запекания, чтобы весь сок остался внутри филе. Если вы хотите запечь курицу с золотистой корочкой, которая не получится в таком случае, то можно накрыть мясо фольгой через 15 минут после запекания.

Почему курица получается сухой: недостаточно специй

Пресное мясо после запекания часто очень сухое, а пережевать его очень сложно. Чтобы курица была сочной, рекомендуется опустить ее в соленую воду на 30 минут, а потом вытереть салфеткой насухо. Тогда соль пропитает каждую клеточку мяса.

Автор: Екатерина Пулатова