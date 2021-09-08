Вареная молодая кукуруза - прекрасный легкий перекус.

Лето уже закончилось, но полакомиться сочной кукурузой ещё можно. В супермаркетах и на рынках ещё можно купить молодые початки. Вареная кукуруза хорошо усваивается желудком, а также содержит много витаминов и полезных веществ.

Как выбрать кукурузу для варки

Чтобы кукуруза была сочной и сладкой, нужно выбирать молодые початки. Обратите внимания на зерна: они должны быть белыми или бледно-желтыми, мягкими, легко продавливаться ногтем. При надавливании из таких зерен выделяется белая жидкость. Не стоит покупать кукурузу желтого цвета с ямочками на зернышках – она станет жесткой при варке.

Как варить кукурузу: пошаговая инструкция

Подготовьте початки: промойте, удалите верхние листья и волоски. Нижние листья можно оставить – так кукуруза будет сочной.

Початки должны быть одинакового размера, иначе они неравномерно сварятся. Их можно нарезать на одинаковые части.

Кукурузу выложить в кастрюлю и залить холодной водой. Солить воду не нужно. После закипания воды убавить огонь до минимума.

Молодую кукурузу варят от 40 до 60 минут . Чтобы проверить готовность, можно отрезать несколько зернышек и попробовать. Важно не переварить початки, иначе они начнут твердеть. Старая кукуруза варится 1,5-2 часа .

. Чтобы проверить готовность, можно отрезать несколько зернышек и попробовать. Важно не переварить початки, иначе они начнут твердеть. Старая кукуруза варится . Хранить вареную кукурузу нужно в воде, иначе она засохнет и станет невкусной.

Кулинарные хитрости для вкусной кукурузы

Не варите кукурузу на сильном огне, иначе она затвердеет. В воду для варки можно добавить немного сливочного масла для нежного вкуса. Готовую кукурузу можно натереть подтаявшим сливочным маслом и крупицами соли. Чтобы старая и перезревшая кукуруза стала сочной, очищенный от листьев початок нужно залить смесью молока и холодной воды в соотношении 1:1 на 4 часа. После этого её можно варить обычным способом.

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Автор: Екатерина Пулатова