Как варить кукурузу / фото ua.depositphotos.com
Лето уже закончилось, но полакомиться сочной кукурузой ещё можно. В супермаркетах и на рынках ещё можно купить молодые початки. Вареная кукуруза хорошо усваивается желудком, а также содержит много витаминов и полезных веществ.
Как выбрать кукурузу для варки
Чтобы кукуруза была сочной и сладкой, нужно выбирать молодые початки. Обратите внимания на зерна: они должны быть белыми или бледно-желтыми, мягкими, легко продавливаться ногтем. При надавливании из таких зерен выделяется белая жидкость. Не стоит покупать кукурузу желтого цвета с ямочками на зернышках – она станет жесткой при варке.
Как варить кукурузу: пошаговая инструкция
- Подготовьте початки: промойте, удалите верхние листья и волоски. Нижние листья можно оставить – так кукуруза будет сочной.
- Початки должны быть одинакового размера, иначе они неравномерно сварятся. Их можно нарезать на одинаковые части.
- Кукурузу выложить в кастрюлю и залить холодной водой. Солить воду не нужно. После закипания воды убавить огонь до минимума.
- Молодую кукурузу варят от 40 до 60 минут. Чтобы проверить готовность, можно отрезать несколько зернышек и попробовать. Важно не переварить початки, иначе они начнут твердеть. Старая кукуруза варится 1,5-2 часа.
- Хранить вареную кукурузу нужно в воде, иначе она засохнет и станет невкусной.
Кулинарные хитрости для вкусной кукурузы
- Не варите кукурузу на сильном огне, иначе она затвердеет.
- В воду для варки можно добавить немного сливочного масла для нежного вкуса.
- Готовую кукурузу можно натереть подтаявшим сливочным маслом и крупицами соли.
- Чтобы старая и перезревшая кукуруза стала сочной, очищенный от листьев початок нужно залить смесью молока и холодной воды в соотношении 1:1 на 4 часа. После этого её можно варить обычным способом.
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