Если вы хотите научиться готовить действительно вкусные салаты, вам придется запомнить, что специям необходимо уделять не меньше времени, чем основным ингредиентам.

Салат - это уникальное блюдо, которое может как украсить любой стол, так и испортить его. Чтобы ваши салаты были всегда на высоте, нужно запомнить всего несколько правил: когда и как солить блюдо, в какой воде варить овощи для салатов и, наконец, когда в салат добавлять масло.

Как правильно заправлять и солить салат

Салаты, в состав которых входят свежие овощи, солят и заправляют непосредственно перед подачей на стол. Если в состав салатной заправки входит соль, салат можно либо не солить вовсе, либо уменьшить количество соли на ваш вкус.

Видео дня

Рыбные и мясные салаты можно заправить и посолить за несколько часов до подачи и дать им постоять в холодильнике, чтобы они пропитались.

Многослойные салаты солят и заправляют также за несколько часов до подачи, однако верхний слой соуса наносят уже непосредственно перед подачей блюд на стол.

Сколько соли класть в салат

Единого совета нет и быть не может. Количество соли зависит исключительно от вашего вкуса. Однако, при добавлении соли учитывайте состав ингредиентов. Если вы кладете в салат соленые огурцы, каперсы, квашеную капусту, маринованные помидоры, колбасу, соленую рыбу, копчености, сыр или любые другие ингредиенты, в составе которых уже есть соль - солите салат весьма осторожно, понемногу и снимая пробу. Иначе, можете безнадежно испортить блюдо.

Когда солят салат

Любые салаты необходимо солить до того, как вы добавите в блюдо основной соус или растительное масло. В противном случае соль будет слишком ярко ощущаться. Однако, учтите, что практически все салаты необходимо солить и заправлять непосредственно перед подачей. Исключение составляют лишь многослойные салаты, которым нужно время для пропитки.

Сначала соль, а потом масло или наоборот

Если вы заправляете салат растительным или оливковым маслом, сначала солим ингредиенты, а уже потом добавляем масло. Если вы заправите салат маслом и только потом посолите его, соль будет ощущаться как отдельный компонент.

Когда нужно солить воду при варке мясных ингредиентов для салата

Воду необходимо солить только после закипания. Как только вода закипит, сливаем первый бульон. Промываем мясные продукты, наливаем свежую воду и доводим до кипения. После закипания уменьшаем огонь до минимума, накрываем кастрюлю крышкой и варим мясные ингредиенты практически до готовности. За 15 минут до выключения плиты добавляем в кастрюлю соль.

Когда лучше солить овощи при варке

Воду, в которой варим овощи, солим только после закипания. Если вы добавите соль в холодную воду, ваши овощи будут вариться гораздо дольше.

ТОП салатных заправок

Медово-горчичная заправка

240 г майонеза, 2-3 чайные ложки горчицы, 1 чайная ложка сахара, 170 г мёда, сок одного лимона, 120 мл растительного масла, соль и молотый перец по вкусу. Соединяем все ингредиенты и перебиваем их блендером. Храним заправку в холодильнике в плотно закрытой таре.

Сырная заправка

80 мл оливкового масла, 100 мл винного уксуса, 200 г тёртого пармезана, соль, молотый перец по вкусу, 1 чайная ложка сахара, свежая зелень по вкусу. Соединяем все ингредиенты и перебиваем их блендером. Заправку храним в холодильнике.

Чесночная заправка

200 г сметаны, свежий укроп - 100 г, зеленый лук по вкусу, 3-4 зубчика чеснока, молотый перец и соль по вкусу. Перебиваем все ингредиенты блендером до однородного состояния.

Йогуртовая заправка

100 гр свежих огурцов, 1 зубчик чеснока, 200 мл натурального йогурта, 2 чайные ложки сока лимона, свежая зелень по вкусу, соль и молотый перец по вкусу. Перебиваем все ингредиенты блендером. Храним заправку в холодильнике.

Итальянская заправка

150 мл оливкового масла, 2 зубчика чеснока, 2 ст ложки лимонного сока, 60 мл красного винного уксуса, дижонская горчица - 2 ст ложки, 1 чайная ложка сахара, свежая зелень по вкусу, соль и молотый перец по вкусу, сладкая паприка - 1 ч ложка. Перебиваем все ингредиенты блендером до однородного состояния. Храним салат заправку в холодильнике в герметично закрытой посуде.