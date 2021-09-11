Как посолить капусту, чтобы она была мягкой, а как – чтобы вышла хрустящей и сочной, почему вообще не получается квашеная капуста – выяснил УНИАН.

Польза квашеной капусты известна издавна: от нее и сердце работает лучше, и организм омолаживается, и с похмельем она бороться помогает.

Современные исследования добавляют, что полезные свойства квашеной капусты заключаются еще в повышении стрессоустойчивости и активизации обмена веществ. У мужчин она улучшает выработку сперматозоидов, а женщинам полезно есть квашеную капусту хоть каждый день – при похудении.

А еще в квашеной капусте много фолиевой кислоты – поэтому она полезна беременным дамам и тем, кто кормит грудью.

Читайте такжеКвашеная капуста - рецепт: как приготовить вкусную квашенную капустуКапустный рассол тоже можно использовать в лечебных целях – чтобы улучшить пищеварение и победить запоры.

В общем, есть немало причин засолить капусту на зиму. Вот только не всегда она получается пикантно-хрустящей. Почему квашеная капуста получается мягкой, можно ли есть мягкую квашеную капусту и что делать, если квашеная капуста стала мягкой – выяснил УНИАН.

Почему квашеная капуста получается мягкой

Есть ряд причин, почему квашеная капуста получилась очень мягкой.

Читайте такжеКогда убирать капусту по лунному календарю в 2021 году: все нюансыНекоторые хозяйки даже специально нарушают эти правила, чтобы сделать мягкую квашеную капусту. Например, солят не по рецепту: мало соли – в итоге мало сока, в котором квасится капуста. Как результат – непроквашенная толком капуста.

Сколько соли класть в квашеную капусту? По классике: на один кило овоща – 25-30 грамм соли. И сразу уточним, сколько соли в столовой ложке: указанное количество – это одна столовая ложка соли без горки и с горкой соответственно.

Что нельзя делать, чтобы капуста не получилась мягкой:

квасить нужно в стеклянной, деревянной или эмалированной таре (в металлической емкости капуста темнеет) большого объема – чтобы осталось место для сока, что капуста пустит в процессе (то есть чтоб сок не вылился за края);

не делать заготовки на зиму из ранних сортов капусты – в идеале нужны крупные крепкие кочаны более поздних сортов;

не брать для квашения кочаны, которые только что сняты с грядки – они должны отлежаться;

не брать капусту, которая переморожена – будет мягкой, сладковатой, а еще с неприятным запахом;

стараться не брать капусту с нитратами – тут не угадаешь, конечно, но именно большое количество нитратов виновато в том, что в итоге получается мягкая капуста;

после шинкования нельзя не в коем случае мять или давить капусту – просто перемешать с солью;

нужно быть осторожнее с добавлением сахара и моркови – некоторые рецепты квашеной капусты это допускают, но избыток сахара и/или моркови делает капусту мягкой по итогу. В частности, морковь тоже берут поздних сортов и в пропорции 300-400 грамм моркови на 10 кило капусты;

пока идет квашение, капусту нужно протыкать, выпуская излишки углекислого газа.

Такие вот нехитрые правила помогают приготовить твердую и хрустящую квашеную капустку.

Можно ли есть мягкую квашеную капусту без риска для здоровья

Всё зависит от запаха. Если нет гнилостного запаха – то блюду можно простить его непрезентабельный вид. А вот если от квашеной капусты исходит неприятный запах, то такую капусту нельзя давать даже домашним животным.

Что делать, если квашеная капуста стала мягкой

Добавлять такую капусту в другие блюда, для которых ее структура будет просто идеальной.

Что приготовить из мягкой квашеной капусты? Пирожки и пироги с капустой, вареники, борщ или капустняк – любое блюдо, во время приготовления которого такая капуста пройдет термическую обработку, причем желательно подольше.

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Автор: Диана Беловодская