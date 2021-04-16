Уже недолго осталось до одного из важнейших христианских праздников – Светлого Христова Воскресения. В этом году Пасха пришлась на 2 мая.
Какой же праздник без вкусной пасхи? Нежная, ароматная, сладкая свежеиспеченная Пасха станет украшением пасхального стола.
Сладкая пасха
- Мука - 6 ст.
- Дрожжи (сухие быстродействующие) - 1,5 ст. л.
- Молоко - 2 ст.
- Яйца - 6 шт.
- Сахарный песок - 1 ст.
- Ванильный экстракт - 2 ч. л.
- Сливочное масло - 200 г
- Изюм - 2 ст.
Для глазури
- Сахарная пудра - 2 ст.
- Молоко - 3 ст. л.
- Кондитерская посыпка - для украшения
В миску просеять 2 стакана муки, добавить теплое молоко и дрожжи, размешать и оставить на 30 минут.
Читайте такжеМеню на Пасху 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдОтделить желтки от белков. Желтки взбить с сахаром до образования светлой массы. Отдельно взбить белки до мягких пиков.
В подошедшее тесто добавить взбитые желтки, хорошо перемешать лопаткой. Затем добавить взбитые до пиков белки и снова перемешать. Добавить растопленное сливочное масло и ванильный экстракт.
Порционно ввести в тесто оставшуюся муку и перемешать. Замесить вручную несколько липкое тесто, оставить в теплом месте еще на 1 час.
Изюм залить горячей водой, оставить на 15 минут. Затем добавить его в тесто, перемешать и снова оставить на 15-20 минут.
Распределить тесто по формочкам для выпечки, заполнить каждую наполовину от объема, накрыть полотенцем и оставить еще на 30 минут.
Отправить в разогретую до 175-180°С духовку на 30 минут.
Приготовление глазури. Смешать сахарную пудру с оставшимся молоком.
Готовые куличи переложить на решетку, остудить, после чего нанести глазурь и украсить кондитерской посыпкой.
Кулич на заварном тесте
- Мука - 15 ст.
- Дрожжи (свежие) - 180 г
- Яйцо куриное - 9 шт.
- Молоко - 0,75-1 л
- Масло сливочное - 300 г
- Масло топленое - 300 г
- Сахар - 900 г + 1 ст. л. (для опары)
- Масло - 1 ст. л.
- Соль - 1 ч. л.
- Изюм - 300 г
- Лимона (цедра) - 1 шт.
- Апельсин (цедра) - 1 шт.
- Ванилин
Приготовление заварного теста. Взять 0,75 л молока и сливочное масло, вскипятить. Постепенно всыпать 3 стакана муки, хорошо размешать и остудить.
Приготовление опары. Дрожжи смешать с 0,5 стаканами молока и столовой ложкой сахара. Дать подойти.
У яиц отделить белки от желтков. Белки взбить с сахаром (все 900 г).
Смешать опару с заварным тестом, добавить желтки, топленое масло, растительное масло, соль, а также взбитые белки. Добавить муку и замесить мягкое тесто. Оставить в теплом месте, накрыв полотенцем, дать подойти 2-3 раза.
После второго подъема добавить в тесто изюм, цедру и ванилин.
Разложить тесто по формочкам до половины и дать подняться. Отправить в предварительно разогретую до 180-200°С духовку и выпекать 25-30 минут (маленькие) и 40 минут (большие литровые).
Горячие куличи смазать глазурью. Можно сделать, например, на желатине.
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