Свежеиспеченная нежная пасха из сдобного теста является непременным атрибутом на Пасху.

Уже недолго осталось до одного из важнейших христианских праздников – Светлого Христова Воскресения. В этом году Пасха пришлась на 2 мая.

Какой же праздник без вкусной пасхи? Нежная, ароматная, сладкая свежеиспеченная Пасха станет украшением пасхального стола.

Сладкая пасха

Мука - 6 ст.

Дрожжи (сухие быстродействующие) - 1,5 ст. л.

Молоко - 2 ст.

Яйца - 6 шт.

Сахарный песок - 1 ст.

Ванильный экстракт - 2 ч. л.

Сливочное масло - 200 г

Изюм - 2 ст.

Для глазури

Сахарная пудра - 2 ст.

Молоко - 3 ст. л.

Кондитерская посыпка - для украшения

В миску просеять 2 стакана муки, добавить теплое молоко и дрожжи, размешать и оставить на 30 минут.

Читайте такжеМеню на Пасху 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдОтделить желтки от белков. Желтки взбить с сахаром до образования светлой массы. Отдельно взбить белки до мягких пиков.

В подошедшее тесто добавить взбитые желтки, хорошо перемешать лопаткой. Затем добавить взбитые до пиков белки и снова перемешать. Добавить растопленное сливочное масло и ванильный экстракт.

Порционно ввести в тесто оставшуюся муку и перемешать. Замесить вручную несколько липкое тесто, оставить в теплом месте еще на 1 час.

Изюм залить горячей водой, оставить на 15 минут. Затем добавить его в тесто, перемешать и снова оставить на 15-20 минут.

Распределить тесто по формочкам для выпечки, заполнить каждую наполовину от объема, накрыть полотенцем и оставить еще на 30 минут.

Отправить в разогретую до 175-180°С духовку на 30 минут.

Приготовление глазури. Смешать сахарную пудру с оставшимся молоком.

Готовые куличи переложить на решетку, остудить, после чего нанести глазурь и украсить кондитерской посыпкой.

Кулич на заварном тесте

Мука - 15 ст.

Дрожжи (свежие) - 180 г

Яйцо куриное - 9 шт.

Молоко - 0,75-1 л

Масло сливочное - 300 г

Масло топленое - 300 г

Сахар - 900 г + 1 ст. л. (для опары)

Масло - 1 ст. л.

Соль - 1 ч. л.

Изюм - 300 г

Лимона (цедра) - 1 шт.

Апельсин (цедра) - 1 шт.

Ванилин

Приготовление заварного теста. Взять 0,75 л молока и сливочное масло, вскипятить. Постепенно всыпать 3 стакана муки, хорошо размешать и остудить.

Приготовление опары. Дрожжи смешать с 0,5 стаканами молока и столовой ложкой сахара. Дать подойти.

У яиц отделить белки от желтков. Белки взбить с сахаром (все 900 г).

Смешать опару с заварным тестом, добавить желтки, топленое масло, растительное масло, соль, а также взбитые белки. Добавить муку и замесить мягкое тесто. Оставить в теплом месте, накрыв полотенцем, дать подойти 2-3 раза.

После второго подъема добавить в тесто изюм, цедру и ванилин.

Разложить тесто по формочкам до половины и дать подняться. Отправить в предварительно разогретую до 180-200°С духовку и выпекать 25-30 минут (маленькие) и 40 минут (большие литровые).

Горячие куличи смазать глазурью. Можно сделать, например, на желатине.

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Автор: Алина Вишневская