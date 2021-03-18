Такая глазурь хорошо держит форму и не крошится.

Глазурь на желатине – великолепное украшение для домашних вкусностей. Она хорошо держится на выпечке, не ломается и не раскрошится во время нарезки. Особенно подходит такая белоснежная, однородная и гладкая глазурь для куличей.

Двухцветная сахарная глазурь на желатине

Сахар - 1 ст.

Вода - 6 ст. л.

Желатин быстрорастворимый - 1 ч. л.

Какао-порошок - 2 ч. л.

Быстрорастворимый желатин залить 2 столовыми ложками холодной воды и оставить для набухания на 5 минут.

Читайте такжеГлазурь для пряников: лучшие рецепты украшения для выпечкиСахар залить остальной водой и нагреть на медленном огне до полного растворения.

Снять с огня и добавить набухший желатин, размешать до полного растворения. Затем взбить миксером до белизны в течении 2-3 минут. Дать остыть до теплого состояния.

Глазурь готова к нанесению на выпечку.

Однако можно разделить глазурь на две части. В одну добавить какао-порошок, перемешать до однородности.

Используя кисточку, сперва нанести белую глазурь. А сверху капнуть глазурью другого цвета и с помощью зубочистки сделать интересные узоры.

Следует заметить: если глазурь застыла раньше времени, можно добавить в нее столовую ложку горячей воды и хорошо перемешать; если она долго не застывает – то надо дать ей подсохнуть к утру в сухом, прохладном месте.

Сахарная глазурь на желатине

Сахар - 1 ст.

Желатин быстрорастворимый - 1 ч. л.

Вода - 6 ст. л.

Сок лимонный - 1 ч. л.

Желатин замочить в 2 столовых ложках воды и отставить в сторону на 5 минут.

В кастрюле с толстыми стенками соединить сахар и остальную воду. Помешивая, довести до кипения и растворения сахара.

Влить набухший желатин и интенсивно в течение 10 секунд перемешать до растворения желатина. Сразу снять с огня.

Затем сразу же надо начать взбивать смесь: сначала на низких, а потом на высоких оборотах миксера. Примерно через 2-3 минуты масса превратится в достаточно густую пену. Добавить лимонный сок и взбить еще 15-20 секунд.

Глазурь готова и очень быстро застывает.

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Автор: Алина Вишневская