Глазурь на желатине – великолепное украшение для домашних вкусностей. Она хорошо держится на выпечке, не ломается и не раскрошится во время нарезки. Особенно подходит такая белоснежная, однородная и гладкая глазурь для куличей.
Двухцветная сахарная глазурь на желатине
- Сахар - 1 ст.
- Вода - 6 ст. л.
- Желатин быстрорастворимый - 1 ч. л.
- Какао-порошок - 2 ч. л.
Быстрорастворимый желатин залить 2 столовыми ложками холодной воды и оставить для набухания на 5 минут.
Читайте такжеГлазурь для пряников: лучшие рецепты украшения для выпечкиСахар залить остальной водой и нагреть на медленном огне до полного растворения.
Снять с огня и добавить набухший желатин, размешать до полного растворения. Затем взбить миксером до белизны в течении 2-3 минут. Дать остыть до теплого состояния.
Глазурь готова к нанесению на выпечку.
Однако можно разделить глазурь на две части. В одну добавить какао-порошок, перемешать до однородности.
Используя кисточку, сперва нанести белую глазурь. А сверху капнуть глазурью другого цвета и с помощью зубочистки сделать интересные узоры.
Следует заметить: если глазурь застыла раньше времени, можно добавить в нее столовую ложку горячей воды и хорошо перемешать; если она долго не застывает – то надо дать ей подсохнуть к утру в сухом, прохладном месте.
Сахарная глазурь на желатине
- Сахар - 1 ст.
- Желатин быстрорастворимый - 1 ч. л.
- Вода - 6 ст. л.
- Сок лимонный - 1 ч. л.
Желатин замочить в 2 столовых ложках воды и отставить в сторону на 5 минут.
В кастрюле с толстыми стенками соединить сахар и остальную воду. Помешивая, довести до кипения и растворения сахара.
Влить набухший желатин и интенсивно в течение 10 секунд перемешать до растворения желатина. Сразу снять с огня.
Затем сразу же надо начать взбивать смесь: сначала на низких, а потом на высоких оборотах миксера. Примерно через 2-3 минуты масса превратится в достаточно густую пену. Добавить лимонный сок и взбить еще 15-20 секунд.
Глазурь готова и очень быстро застывает.
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