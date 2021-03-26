Это нежный шоколадный бисквит в сочетании с сочной вишней и взбитыми сливками.

Шварцвальдский вишневый торт (его еще называют Шварцвальд, торт "Черный лес") – вкусный, эффектный и нарядный десерт. Он представляет собой нежные шоколадные коржи со взбитыми сливками и вишней в сиропе.

Торт "Черный лес"

Для бисквита

Мука пшеничная - 100 г

Яйца - 5 шт.

Сахар - 170 г

Крахмал - 50 г

Какао-порошок - 30 г

Сливочное масло - 30 г

Сода пищевая - 0,25 ч. л.

Для крема

Сливки 33-35% жирности - 750 г

Сахарная пудра - 170 г

Какао-порошок - 2 ч. л.

Для начинки

Вишня - 400 г

Сахар - 50 г

Для украшения

Шоколад - 100 г

Вишня - 10 шт.

Приготовление шоколадного бисквита. Просеять через сито муку и крахмал. Растопить сливочное масло.

Соединить яйца с сахаром и положить на водяную баню. Постоянно помешивая, довести до температуры в 43°С (смесь должна быть немного теплее температуры тела). Снять с огня и взбить яйца с сахаром в пышную пену.

Вмешать венчиком муку, крахмал, какао и соду. Все аккуратно перемешать, снизу вверх. Тесто должно получиться в меру жидкое, не крутое, поэтому муки может уйти больше или меньше.

Читайте такжеАроматная ромовая баба: как приготовить аппетитное лакомствоЗатем понемногу добавлять растопленное сливочное масло и вмешать его в тесто.

Застелить пергаментом дно формы и зажать его бортиками. Перелить в форму тесто. Отправить в предварительно разогретую до 180°С духовку на 45-60 минут. Ориентироваться следует за собственной духовкой. Если, проткнув корж деревянной шпажкой, она останется сухой – бисквит готов.

Достать бисквит из формы, остудить, обернуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на ночь. Затем бисквит надо разрезать на 3 коржа.

Приготовление вишневой начинки. Довести вишню с сахаром до кипения и проварить 3-4 минуты. Остудить и откинуть на дуршлаг. Вишня будет использована для торта, а сок пойдет на пропитку бисквитных коржей.

Приготовление крема. Соединить сливки с сахарной пудрой и взбить до получения пышного, стабильного крема. Отделить третью часть крема для украшения. В оставшуюся часть крема вмешать какао.

Пропитанные вишневым соком бисквитные коржи промазать кремом. Собрать торт, выложив в начинку ягоды вишни.

Смазать торт сверху и по бокам отложенным кремом. Верх украсить шапочками крема и коктейльными вишенками, а центр посыпать шоколадной стружкой. Готовый торт положить на несколько часов в холодильник для пропитки.

Шварцвальдский торт "Черный лес"

Для бисквита

Мука пшеничная - 100 г

Яйцо куриное - 6 шт.

Сахар - 180 г

Какао-порошок - 30 г

Масло сливочное - 80 г

Для шоколадного крема

Сливки жирностью 33% - 100 мл

Сахарная пудра - 1 ст. л.

Шоколад темный - 70 г

Для сливочного крема

Сливки жирностью 33% - 700 мл

Сахарная пудра - 6 ст. л.

Вишня (свежая или замороженная) - 500 г

Сахар - 170 г

Для украшения

Вишня (коктейльная, преимущественно красного цвета)

Стружка шоколадная

Приготовление бисквита. В небольшую кастрюльку разбить яйца, всыпать сахар и положить на водяную баню. Подогреть яичную смесь, непрерывно помешивая венчиком или миксером на малых оборотах, – она должна быть теплой, но не очень горячей. Снять смесь и продолжить взбивать на полной мощности до крепкой и пышной пены.

Просеять муку с какао и разделить на три части. Третью часть муки всыпать в яичную смесь и перемешать лопаткой до однородности или взбить миксером на малых оборотах.

Влить половину нормы заранее растопленного и остывшего сливочного масла, все аккуратно перемешать снизу вверх лопаткой. Далее добавить вторую часть муки, перемешать. Влить оставшееся масло и перемешать. Затем всыпать оставшуюся муку и снова аккуратно перемешать.

Застелить пекарской бумагой форму для выпечки со съемными бортиками и смазать сливочным маслом. Отправить выпекать бисквит в разогретую до 170-180°С духовке, примерно 30-35 минут. Готовый бисквит остудить на решетке в течение нескольких часов.

Вишню засыпать 50 г сахара, чтобы образовался сок. Процедить вишню, перелить сок в кастрюльку (если сока маловато, можно долить воды). Добавить в сок остальной сахар и уварить на медленном огне в течение 5 минут.

Добавить в сироп вишни и проварить еще 3 минуты. Дать вишне остыть прямо в сиропе. Затем процедить их и дать им слегка обсохнуть. Сок понадобится для пропитки.

Приготовление шоколадного крема. Сливки подогреть с сахарной пудрой, снять с огня и всыпать тертый шоколад. Тщательно перемешать до полного растворения шоколада и положить в холодильник на 30 минут. Затем взбить охлажденную сливочно-шоколадную смесь.

Остывший бисквит разрезать на три коржа и каждый пропитать вишневым сиропом. Нижний корж замазать шоколадным кремом и разложить по нему часть вишен. Накрыть вторым коржом.

Взбить 300-350 мл сливок с 3 ст. л. сахарной пудры до устойчивых пиков. Промазать ими второй корж, разложить оставшиеся вишни и накрыть третьим коржом.

Для украшения торта взбить оставшиеся сливки с 3 ст. л. сахарной пудры и обмазать ими верх и бока торта. Сверху распределить коктейльные вишни и посыпать шоколадной стружкой. Положить его в холодильник на несколько часов, чтобы пропитался.

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Автор: Алина Вишневская