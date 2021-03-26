Шварцвальдский вишневый торт (его еще называют Шварцвальд, торт "Черный лес") – вкусный, эффектный и нарядный десерт. Он представляет собой нежные шоколадные коржи со взбитыми сливками и вишней в сиропе.
Торт "Черный лес"
Для бисквита
- Мука пшеничная - 100 г
- Яйца - 5 шт.
- Сахар - 170 г
- Крахмал - 50 г
- Какао-порошок - 30 г
- Сливочное масло - 30 г
- Сода пищевая - 0,25 ч. л.
Для крема
- Сливки 33-35% жирности - 750 г
- Сахарная пудра - 170 г
- Какао-порошок - 2 ч. л.
Для начинки
- Вишня - 400 г
- Сахар - 50 г
Для украшения
- Шоколад - 100 г
- Вишня - 10 шт.
Приготовление шоколадного бисквита. Просеять через сито муку и крахмал. Растопить сливочное масло.
Соединить яйца с сахаром и положить на водяную баню. Постоянно помешивая, довести до температуры в 43°С (смесь должна быть немного теплее температуры тела). Снять с огня и взбить яйца с сахаром в пышную пену.
Вмешать венчиком муку, крахмал, какао и соду. Все аккуратно перемешать, снизу вверх. Тесто должно получиться в меру жидкое, не крутое, поэтому муки может уйти больше или меньше.
Читайте такжеАроматная ромовая баба: как приготовить аппетитное лакомствоЗатем понемногу добавлять растопленное сливочное масло и вмешать его в тесто.
Застелить пергаментом дно формы и зажать его бортиками. Перелить в форму тесто. Отправить в предварительно разогретую до 180°С духовку на 45-60 минут. Ориентироваться следует за собственной духовкой. Если, проткнув корж деревянной шпажкой, она останется сухой – бисквит готов.
Достать бисквит из формы, остудить, обернуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на ночь. Затем бисквит надо разрезать на 3 коржа.
Приготовление вишневой начинки. Довести вишню с сахаром до кипения и проварить 3-4 минуты. Остудить и откинуть на дуршлаг. Вишня будет использована для торта, а сок пойдет на пропитку бисквитных коржей.
Приготовление крема. Соединить сливки с сахарной пудрой и взбить до получения пышного, стабильного крема. Отделить третью часть крема для украшения. В оставшуюся часть крема вмешать какао.
Пропитанные вишневым соком бисквитные коржи промазать кремом. Собрать торт, выложив в начинку ягоды вишни.
Смазать торт сверху и по бокам отложенным кремом. Верх украсить шапочками крема и коктейльными вишенками, а центр посыпать шоколадной стружкой. Готовый торт положить на несколько часов в холодильник для пропитки.
Шварцвальдский торт "Черный лес"
Для бисквита
- Мука пшеничная - 100 г
- Яйцо куриное - 6 шт.
- Сахар - 180 г
- Какао-порошок - 30 г
- Масло сливочное - 80 г
Для шоколадного крема
- Сливки жирностью 33% - 100 мл
- Сахарная пудра - 1 ст. л.
- Шоколад темный - 70 г
Для сливочного крема
- Сливки жирностью 33% - 700 мл
- Сахарная пудра - 6 ст. л.
- Вишня (свежая или замороженная) - 500 г
- Сахар - 170 г
Для украшения
- Вишня (коктейльная, преимущественно красного цвета)
- Стружка шоколадная
Приготовление бисквита. В небольшую кастрюльку разбить яйца, всыпать сахар и положить на водяную баню. Подогреть яичную смесь, непрерывно помешивая венчиком или миксером на малых оборотах, – она должна быть теплой, но не очень горячей. Снять смесь и продолжить взбивать на полной мощности до крепкой и пышной пены.
Просеять муку с какао и разделить на три части. Третью часть муки всыпать в яичную смесь и перемешать лопаткой до однородности или взбить миксером на малых оборотах.
Влить половину нормы заранее растопленного и остывшего сливочного масла, все аккуратно перемешать снизу вверх лопаткой. Далее добавить вторую часть муки, перемешать. Влить оставшееся масло и перемешать. Затем всыпать оставшуюся муку и снова аккуратно перемешать.
Застелить пекарской бумагой форму для выпечки со съемными бортиками и смазать сливочным маслом. Отправить выпекать бисквит в разогретую до 170-180°С духовке, примерно 30-35 минут. Готовый бисквит остудить на решетке в течение нескольких часов.
Вишню засыпать 50 г сахара, чтобы образовался сок. Процедить вишню, перелить сок в кастрюльку (если сока маловато, можно долить воды). Добавить в сок остальной сахар и уварить на медленном огне в течение 5 минут.
Добавить в сироп вишни и проварить еще 3 минуты. Дать вишне остыть прямо в сиропе. Затем процедить их и дать им слегка обсохнуть. Сок понадобится для пропитки.
Приготовление шоколадного крема. Сливки подогреть с сахарной пудрой, снять с огня и всыпать тертый шоколад. Тщательно перемешать до полного растворения шоколада и положить в холодильник на 30 минут. Затем взбить охлажденную сливочно-шоколадную смесь.
Остывший бисквит разрезать на три коржа и каждый пропитать вишневым сиропом. Нижний корж замазать шоколадным кремом и разложить по нему часть вишен. Накрыть вторым коржом.
Взбить 300-350 мл сливок с 3 ст. л. сахарной пудры до устойчивых пиков. Промазать ими второй корж, разложить оставшиеся вишни и накрыть третьим коржом.
Для украшения торта взбить оставшиеся сливки с 3 ст. л. сахарной пудры и обмазать ими верх и бока торта. Сверху распределить коктейльные вишни и посыпать шоколадной стружкой. Положить его в холодильник на несколько часов, чтобы пропитался.
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