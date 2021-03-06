Прекрасно сочетаются оладьи со сметаной, вареньем, сиропами, медом или со сгущенным молоком.

Пышные и воздушные оладьи – замечательное лакомство к чаю или кофе! Готовят их на кефире, молоке, сметане, воде и дрожжах. А для разнообразия вкуса можно добавлять в тесто яблоки, бананы, тыкву, творог и многое другое.

Оладьи на кефире

Мука пшеничная - 2,5 ст.

Кефир - 0,5 л

Яйцо куриное - 1 шт.

Сахар - 1,5 ст. л.

Соль - 1/3 ч. л.

Сода - 0,5 ч. л.

Растительное масло для жарки

Кефир стоит заранее достать из холодильника, чтобы он стал комнатной температуры. Влить кефир в миску. Добавить яйцо, соль и сахар. Все перемешать.

Читайте такжеАппетитные блины с творогом: как приготовить невероятные налистники на МасленицуЗатем добавить просеянную муку с содой. Тщательно все перемешать (потом его мешать нельзя) и оставить тесто на полчаса.

По истечению указанного времени, на поверхности теста должны образоваться пузырьки.

Нагреть сковороду с растительным маслом.

Тесто аккуратно брать ложкой с края, стараясь не мешать его. Выкладывать аккуратно на сковородку и обжаривать на среднем огне.

Когда на поверхности начнут появляться и лопаться пузырьки, перевернуть оладью на другую сторону. Подавать такие оладьи можно со сметаной, вареньем или любым другим дополнением на собственный вкус.

Оладьи на воде и дрожжах

Пшеничная мука - 300 г

Вода - 1,5 ст.

Сухие дрожжи - 1 ч. л.

Сахар - 1,5 ст. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Растительное масло - 2 ст. л.

В глубокую всыпать сахар, соль и сухие дрожжи (их нужно использовать согласно инструкции). Залить теплой водой и перемешать.

Оставить миску со смесью на 10 минут при комнатной температуре, чтобы дрожжи активировались и на поверхности смеси появилась пенка. Влить в миску с дрожжевой смесью растительное масло без запаха, перемешать.

Далее постепенно всыпать просеянную пшеничную муку, вымесить тесто.

Оно должно получиться довольно густым, но не таким плотным и сухим как дрожжевое тесто для выпечки. Накрыть тесто полотенцем и оставить на столе на полчаса, чтобы оно поднялось. Затем нужно обмять тесто.

Разогреть сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой выкладывать на нее тесто. Жарить оладьи с обеих сторон на среднем огне до румяной корочки.

Блины на молоке

Мука - 1,5-2 ст. (зависит от муки)

Молоко - 200 мл

Яйцо куриное - 1 шт.

Сахар - 1-2 ст. л.

Разрыхлитель для теста - 1 ч. л. (с горкой)

Соль - по вкусу

Растительное масло для жарки

Соединить яйцо с сахаром. Добавить щепотку соли. Хорошо взбить все венчиком.

Читайте такжеНевероятные блины с семгой: как приготовить яркое блюдо на МасленицуДобавить разрыхлитель для теста, после чего высыпать половину муки.

Влить половину молока. Хорошо все перемешиваем венчиком. Досыпать оставшуюся муку и влить остальное молоко. Снова вымесить тесто венчиком. Муки может потребоваться больше или меньше, в зависимости от сорта и качества муки, поэтому ее лучше добавлять постепенно.

Разогреть сковороду на огне, влить растительное масло. Выложить тесто на сковороду, формируя оладьи. Обжаривать их на среднем огне с обеих сторон.

Готовые оладьи выложить на бумажную салфетку, чтобы впиталось лишнее масло. Подавать их можно с вареньем, сиропами, медом или со сгущенкой, ведь сами они не слишком сладкие.

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Автор: УНИАН