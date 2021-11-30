Блины считаются быстрым и простым завтраком, но это привычное блюдо можно сделать менее калорийным и добавить в него новые ноты вкуса. Для этого в тесте вместо муки добавляют овсяные хлопья. Овсяноблин может быть как сладким, так и соленым. Готовят его в мультиварке, духовке или закрытой крышкой сковороде.
Овсяноблин соленый
На больших 2 блина:
- Овсяные хлопья - 3 ст.л.
- Яйца - 2 шт.
- Молоко - 30 г.
- Соль по вкусу.
- Твёрдый сыр - 30 г.
- Помидоры - 2 шт.
Овсяные хлопья измельчить в блендере в крупную крошку, но не слишком мелко. В миске смешать измельченные хлопья, яйца, молоко и соль. Помидоры нарезать, сыр натереть на крупной терке.
На сухую сковороду вылить половину теста и жарить блин 3 минуты с одной стороны. Перевернуть и обжарить вторую сторону. На половину блина выложить половину сыра и помидоров. Завернуть овсяноблин и запечь второй.
Овсяноблин с бананом
- Овсяные хлопья быстрого приготовления - 4 ст.л.
- Молоко - 60 мл.
- Банан - 1 шт.
- Яйцо - 1 шт.
- Соль - щепотка.
Хлопья смешать с молоком, яйцом и солью. Перемешать и оставить смесь на 5 минут. Половину банана размять вилкой и добавить в тесто. Сковороду хорошо разогреть и вылить тесто. Жарить овсяноблин 2-3 минуты с каждой стороны. Вторую часть банана нарезать кружочками, выложить на половину блина и завернуть.
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