Приготовить овсяноблин очень просто, а выбор начинок огромен.

Блины считаются быстрым и простым завтраком, но это привычное блюдо можно сделать менее калорийным и добавить в него новые ноты вкуса. Для этого в тесте вместо муки добавляют овсяные хлопья. Овсяноблин может быть как сладким, так и соленым. Готовят его в мультиварке, духовке или закрытой крышкой сковороде.

Овсяноблин соленый

На больших 2 блина:

Овсяные хлопья - 3 ст.л.

Яйца - 2 шт.

Молоко - 30 г.

Соль по вкусу.

Твёрдый сыр - 30 г.

Помидоры - 2 шт.

Овсяные хлопья измельчить в блендере в крупную крошку, но не слишком мелко. В миске смешать измельченные хлопья, яйца, молоко и соль. Помидоры нарезать, сыр натереть на крупной терке.

На сухую сковороду вылить половину теста и жарить блин 3 минуты с одной стороны. Перевернуть и обжарить вторую сторону. На половину блина выложить половину сыра и помидоров. Завернуть овсяноблин и запечь второй.

Овсяноблин с бананом

Овсяные хлопья быстрого приготовления - 4 ст.л.

Молоко - 60 мл.

Банан - 1 шт.

Яйцо - 1 шт.

Соль - щепотка.

Хлопья смешать с молоком, яйцом и солью. Перемешать и оставить смесь на 5 минут. Половину банана размять вилкой и добавить в тесто. Сковороду хорошо разогреть и вылить тесто. Жарить овсяноблин 2-3 минуты с каждой стороны. Вторую часть банана нарезать кружочками, выложить на половину блина и завернуть.

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Автор: Екатерина Пулатова