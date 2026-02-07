Финалист национального отбора на 'Евровидение-2026' рассказал об операции перед выступлением

Участники национального отбора на "Евровидение-2026" группа MOLODI признались, что накануне финала у них произошел форс-мажор. В частности, у одного из участников Кирилла Рогового была операция, после которой ему было трудно петь.
Об этом артист рассказал в "Дневниках "Евровидения". Он отметил, что недавно ему удалили зуб, и реабилитация еще продолжается.
"Не могу открыть рот до конца", - рассказал вокалист.
Однако коллектив уже зажег своим выступлением на сцене с песней "legends". На Нацотборе MOLODI выступили под номером два.
Как ранее писал УНИАН, участники Нацотбора на "Евровидение-2026" выступают в следующем порядке:
- Valeriya Force ("Open Our Hearts")
- Molodi ("legends")
- Monokate ("Тут")
- The Elliens ("Crawling Whispers")
- LAUD ("Lightkeeper")
- LELÉKA ("Рідним")
- Mr. Vel ("Зроби або зроблено")
- KHAYAT ("Герци")
- Jerry Heil ("Catharticus")
- "ЩукаРиба" ("Моя земля").
Напомним, победителя определят по результатам голосования жюри и зрителей. Уже сегодня, 7 февраля, станет известно, кто поедет представлять Украину на международной арене в Австрии.