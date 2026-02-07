Финалист национального отбора на 'Евровидение-2026' рассказал об операции перед выступлением

К счастью, это не помешало певцу выступить на сцене.

Участники национального отбора на "Евровидение-2026" группа MOLODI признались, что накануне финала у них произошел форс-мажор. В частности, у одного из участников Кирилла Рогового была операция, после которой ему было трудно петь.

Об этом артист рассказал в "Дневниках "Евровидения". Он отметил, что недавно ему удалили зуб, и реабилитация еще продолжается.

"Не могу открыть рот до конца", - рассказал вокалист.

Однако коллектив уже зажег своим выступлением на сцене с песней "legends". На Нацотборе MOLODI выступили под номером два.

Как ранее писал УНИАН, участники Нацотбора на "Евровидение-2026" выступают в следующем порядке:

Valeriya Force ("Open Our Hearts")

Molodi ("legends")

Monokate ("Тут")

The Elliens ("Crawling Whispers")

LAUD ("Lightkeeper")

LELÉKA ("Рідним")

Mr. Vel ("Зроби або зроблено")

KHAYAT ("Герци")

Jerry Heil ("Catharticus")

"ЩукаРиба" ("Моя земля").

Напомним, победителя определят по результатам голосования жюри и зрителей. Уже сегодня, 7 февраля, станет известно, кто поедет представлять Украину на международной арене в Австрии.

