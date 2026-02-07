Финалист национального отбора на 'Евровидение-2026' рассказал об операции перед выступлением

Участники национального отбора на "Евровидение-2026" группа MOLODI признались, что накануне финала у них произошел форс-мажор. В частности, у одного из участников Кирилла Рогового была операция, после которой ему было трудно петь.

Об этом артист рассказал в "Дневниках "Евровидения". Он отметил, что недавно ему удалили зуб, и реабилитация еще продолжается.

"Не могу открыть рот до конца", - рассказал вокалист.

Видео дня

Однако коллектив уже зажег своим выступлением на сцене с песней "legends". На Нацотборе MOLODI выступили под номером два.

Финалист национального отбора на 'Евровидение-2026' рассказал об операции перед выступлением

Как ранее писал УНИАН, участники Нацотбора на "Евровидение-2026" выступают в следующем порядке:

  • Valeriya Force ("Open Our Hearts")
  • Molodi ("legends")
  • Monokate ("Тут")
  • The Elliens ("Crawling Whispers")
  • LAUD ("Lightkeeper")
  • LELÉKA ("Рідним")
  • Mr. Vel ("Зроби або зроблено")
  • KHAYAT ("Герци")
  • Jerry Heil ("Catharticus")
  • "ЩукаРиба" ("Моя земля").

Напомним, победителя определят по результатам голосования жюри и зрителей. Уже сегодня, 7 февраля, станет известно, кто поедет представлять Украину на международной арене в Австрии.

Вас также могут заинтересовать новости: