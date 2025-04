Глава государства напомнил, что Россия не может накладывать вето на стремление Украины приобрести членство в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у Российской Федерации, которая инициировала полномасштабную войну, надо спросить, от чего она отказывается, если желает зафиксировать отказ Украины от членства в Организации Североатлантического договора (НАТО). Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на брифинге.

Президент напомнил, что Америка фактически не поддерживала стремление Украины присоединиться к НАТО, но и юридически никто Украине в этом не отказывал. При этом глава государства предположил, если все страны-члены НАТО будут поддерживать Украину во вступлении, то "никто не может наложить вето как страна вне НАТО на членство Украины в НАТО". Как отметил Зеленский, Россия не является членом Альянса.

"Россия является, кроме того, что преступник и агрессор, она участник этой войны. Она не может говорить о гарантиях безопасности для Украины. Она их нарушила", - сказал Зеленский.

Вместе с тем президент уверен, что у США и РФ есть диалог по Украине в НАТО.

"И если хотят зафиксировать, что Украина отказывается от НАТО, например, все нас поддерживают в НАТО, но Россия требует, чтобы мы отказались от НАТО, у меня есть вопрос, очень прямой... У меня очень простой вопрос. Мы отказываемся, и это просят нас Соединенные Штаты Америки. А я тогда говорю Соединенным Штатам Америки, если мы хотим быть конструктивными: а что взамен? То есть какие гарантии безопасности?" - подчеркнул Зеленский.

Он считает, что если США при таких условиях сообщают, какими могут быть гарантии безопасности для Украины, то это будет диалогом.

"А что Россия нам дает за это? Если мы отказываемся от НАТО, от чего отказывается Россия? Логично? То есть они раньше говорили, что они пошли в Украину "защищать" безопасность своего государства, потому что НАТО приближается. То есть если НАТО не приближается, что будет Россия предлагать? Что они предлагают? Вы откажитесь, это угроза. Угроз русских не боимся", - подчеркнул Зеленский.

План США в отношении Украины

Как сообщал УНИАН, в последнее время в различных американских медиа, в частности в The Wall Street Journal и The New York Post, говорится о возможных предложениях президента США Дональда Трампа относительно вариантов "мирного соглашения" между Украиной и Россией. Одно из таких предложений касается того, что официальный Киев якобы должен отказаться от членства в НАТО.

Трамп объявил о намерении в ближайшие дни публично представить план мирного урегулирования войны в Украине. По его словам, инициатива может предусматривать привлечение европейских военных сил для обеспечения соблюдения возможного перемирия.

