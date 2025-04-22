Выступая против гарантий безопасности НАТО для Украины, Трамп выбрал неправильную позицию, считает его бывший советник.

Соединенные Штаты при нынешней администрации могут выйти из НАТО, считает советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности в 2018-2019 годах Джон Болтон. Об этом он сказал в интервью Телеграфу.

"Трамп вполне может выйти из НАТО, как он почти сделал во время саммита в Брюсселе 2018 года", - сказал экс-советник.

По его словам, выступая против гарантий безопасности НАТО для Украины или ее членства в Альянсе, Трамп выбрал неправильную позицию, ведь "это уступка России".

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"И даже если ты собираешься делать такие уступки, их следует делать в конце переговоров, а не в начале. Это еще раз показывает, что Трамп не понимает сути этой войны. Он просто хочет, чтобы она исчезла из его повестки дня. А это означает, что ему безразлично, как она будет решена. Что, очевидно, очень опасно - и для безопасности США, и для Украины", - пояснил Болтон.

Также он выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин как "бывший агент КГБ, знает, как манипулировать Трампом, и он делает это уже несколько месяцев, а Трамп этого даже не понимает".

"Он думает, что говорит с другом. А Путину абсолютно безразлична дружба. Он просто продвигает российские национальные интересы. Трамп этого не видит", - заявил бывший советник Трампа.

Именно поэтому, говорит, Путину нет смысла спешить с прекращением огня или серьезными переговорами, ведь "он может говорить прямо с Трампом или с Уиткоффом (Стив Уиткофф - спецпредставитель Трампа, - ред.), которые легко поддаются его манипуляциям". В то же время, по мнению Болтона, это не свидетельствует "о какой-то долгосрочной тенденции":

"Это просто отражение того, что Трамп - отклонение в американской политике. Его срок еще продлится 45 месяцев, но это же не вечность".

По словам бывшего советника, когда срок нынешнего президента США завершится, "мы, скорее всего, увидим возвращение к более традиционным американским позициям". В то же время сейчас важно "попытаться смягчить вред, который может нанести Трамп", сказал он.

Позиция администрации США относительно членства Украины в НАТО

Как сообщал ранее УНИАН, спецпредставитель Трампа Уиткофф заявлял, что Украина не может стать членом НАТО. Он также отметил, что власти Украины фактически признали, что членство в НАТО для Украины недостижимо. В то же время Уиткофф сказал, что остается открытым вопрос о возможном предоставлении Украине защиты по статье 5 НАТО о коллективной обороне.

Советник президента США по национальной безопасности Майка Волц также назвал перспективу вступления Украины в НАТО маловероятной. "Мы говорили о том, что, как сказал министр обороны на встрече министров обороны НАТО, путь в НАТО или постоянное членство в НАТО для Украины невероятно маловероятны", - отметил Волц.

О том, что двери для Украины в НАТО закрыты, говорил и другой спецпредставитель Трампа Кит Келлог. "Мы заявили предельно ясно: НАТО вне обсуждений. Вы не станете частью НАТО. Эта мысль не нова. Мы говорим об этом с 2008 года", - заверил он и напомнил, что в том году посол США в России Уильям Бернс сказал госсекретарю США Кондолизе Райс, что "это недостижимая цель".

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