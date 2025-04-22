Соединенные Штаты при нынешней администрации могут выйти из НАТО, считает советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности в 2018-2019 годах Джон Болтон. Об этом он сказал в интервью Телеграфу.
"Трамп вполне может выйти из НАТО, как он почти сделал во время саммита в Брюсселе 2018 года", - сказал экс-советник.
По его словам, выступая против гарантий безопасности НАТО для Украины или ее членства в Альянсе, Трамп выбрал неправильную позицию, ведь "это уступка России".
"И даже если ты собираешься делать такие уступки, их следует делать в конце переговоров, а не в начале. Это еще раз показывает, что Трамп не понимает сути этой войны. Он просто хочет, чтобы она исчезла из его повестки дня. А это означает, что ему безразлично, как она будет решена. Что, очевидно, очень опасно - и для безопасности США, и для Украины", - пояснил Болтон.
Также он выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин как "бывший агент КГБ, знает, как манипулировать Трампом, и он делает это уже несколько месяцев, а Трамп этого даже не понимает".
"Он думает, что говорит с другом. А Путину абсолютно безразлична дружба. Он просто продвигает российские национальные интересы. Трамп этого не видит", - заявил бывший советник Трампа.
Именно поэтому, говорит, Путину нет смысла спешить с прекращением огня или серьезными переговорами, ведь "он может говорить прямо с Трампом или с Уиткоффом (Стив Уиткофф - спецпредставитель Трампа, - ред.), которые легко поддаются его манипуляциям". В то же время, по мнению Болтона, это не свидетельствует "о какой-то долгосрочной тенденции":
"Это просто отражение того, что Трамп - отклонение в американской политике. Его срок еще продлится 45 месяцев, но это же не вечность".
По словам бывшего советника, когда срок нынешнего президента США завершится, "мы, скорее всего, увидим возвращение к более традиционным американским позициям". В то же время сейчас важно "попытаться смягчить вред, который может нанести Трамп", сказал он.
Позиция администрации США относительно членства Украины в НАТО
Как сообщал ранее УНИАН, спецпредставитель Трампа Уиткофф заявлял, что Украина не может стать членом НАТО. Он также отметил, что власти Украины фактически признали, что членство в НАТО для Украины недостижимо. В то же время Уиткофф сказал, что остается открытым вопрос о возможном предоставлении Украине защиты по статье 5 НАТО о коллективной обороне.
Советник президента США по национальной безопасности Майка Волц также назвал перспективу вступления Украины в НАТО маловероятной. "Мы говорили о том, что, как сказал министр обороны на встрече министров обороны НАТО, путь в НАТО или постоянное членство в НАТО для Украины невероятно маловероятны", - отметил Волц.
О том, что двери для Украины в НАТО закрыты, говорил и другой спецпредставитель Трампа Кит Келлог. "Мы заявили предельно ясно: НАТО вне обсуждений. Вы не станете частью НАТО. Эта мысль не нова. Мы говорим об этом с 2008 года", - заверил он и напомнил, что в том году посол США в России Уильям Бернс сказал госсекретарю США Кондолизе Райс, что "это недостижимая цель".