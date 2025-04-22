Украина, похоже, готова уступить 20% своей земли: NYP раскрыл детали мирного плана Трампа

Американский лидер заявил, что готов публично представить свой план уже в течение трех дней.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении в ближайшие дни публично представить план мирного урегулирования войны в Украине. По его словам, инициатива может предусматривать привлечение европейских военных сил для обеспечения соблюдения возможного перемирия, пишет New York Post.

"Я дам вам полную информацию в течение следующих трех дней", - заявил Трамп журналистам. "Но у нас были очень хорошие встречи по Украине, России... Посмотрим, как это сработает".

Пока официальные условия остаются неопределенными, один из высокопоставленных чиновников администрации сообщил, что план может включать введение так называемых "сил устойчивости", которые будут частью системы гарантий безопасности для Украины.

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"Сложная часть заключается в том, как выглядят силы безопасности - мы называем это "силами устойчивости", - пояснил он.

Также рассматривается идея создания отдельной миротворческой миссии - совместной комиссии из представителей России, Украины и нейтральной третьей страны, не являющейся членом НАТО, которая контролировала бы соблюдение режима прекращения огня.

Еще одной возможной составляющей мирного предложения является участие США не в виде прямого военного присутствия, а как "денежная сила вместе с третьей стороной", отметил чиновник.

Wall Street Journal сообщил, что в варианте соглашения также может быть пункт о признании Крыма российской территорией. В то же время, ранее администрация Трампа выступала против такого шага, как и все предыдущие президенты США.

Чиновник сказал, что Украина, похоже, "готова уступить 20% своей земли", пока это считается "де-факто" признанием территории, а не "де-юре".

"Де-факто означает, что мы признаем, что россияне оккупировали эту землю, но мы не говорим, что Украина отдаст ее навсегда", - сказал чиновник.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, который участвовал в переговорах в Париже с американской делегацией, отметил, что Украина поддерживает "конструктивный диалог", но заявил Sky News, что его офис "не принимает политических решений".

"Наш ключевой вопрос заключается в том, как обеспечить эффективность предложения о прекращении огня и надежный мониторинг", - подчеркнул он.

Между тем, Россия пока не дала четкого ответа относительно своей готовности к мирному соглашению. На выходных Путин прокомментировал "пасхальное перемирие", которое было нарушено более 3000 раз.

На фоне этих событий Россия в понедельник ратифицировала соглашение о стратегическом партнерстве с Ираном, сосредоточенное на усилении экономического и военно-политического сотрудничества.

Конец войны в Украине

Ранее Трамп допустил выход своей страны из переговоров о мире в Украине. Он предположил, что может просто самоустраниться из переговорного процесса и бросить все на произвол судьбы, если задача покажется ему слишком трудной.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что такое заявление Трампа свидетельствует об осознании того, что его "мирный план" близок к полному провалу.

Ранее The New York Post писал, что решение о полном прекращении огня могут принять на следующей неделе.

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