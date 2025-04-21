Такие идеи главы Белого дома были изложены в тайном документе, который передали на рассмотрение украинским властям и европейским союзникам.

Президент США Дональд Трамп ожидает от Киева ответа относительно признания Крыма российским и отказа от вступления в НАТО.

Об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal (WSJ). Журналисты, со ссылкой на источники сообщили, что эти идеи были изложены в тайном документе, который в Париже передали украинским властям и европейским союзникам.

"На этой неделе Украина находится под давлением, чтобы ответить на серию далеко идущих идей администрации Трампа, включая потенциальное признание США оккупации Крыма Россией и отказа Киева от вступления в НАТО", - написало издание.

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WSJ отмечает, что по словам западных чиновников, эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном командой Трампа украинским коллегам. Ими также поделились с высокопоставленными европейскими чиновниками.

"Сейчас США ждут ответов Киева, которые, вероятно, будут озвучены на встрече переговорщиков США, Украины и Европы в Лондоне. Если стороны согласуют свои позиции, их можно будет передать Москве", - написало издание.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США назвал идеи Трампа вариантами, которые Киев должен взвесить, а не "принять или отвергнуть". Чиновник сказал, что "список потенциальных вариантов" был предоставлен "для обсуждения и обратной связи".

Еще одна идея США, по словам западных чиновников, предусматривает определение территории возле Запорожской АЭС нейтральной, которая может быть под контролем американцев.

Напомним, в прошлом месяце во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп посягнул на Заплорожскую АЭС, называя это "лучшей защитой для этой инфраструктуры".

WSJ предполагает, что Запорожская АЭС будет поставлять электроэнергию как в Украину, так и на оккупированные территории.

США и война в Украине

18 апреля Государственный секретарь США Марко Рубио намекнул, что США уже надоела Украина. "Украинская война - это ужасная вещь, но это не наша война. Мы ее не начинали. США помогали Украине более трех лет, и мы хотим, чтобы все это закончилось", - заявил Рубио тогда и добавил, что окончание войны в Украине, конечно, важно, но кроме этого есть и другие важные вопросы.

Ранее издание Bloomberg написало, что США рассчитывают договориться о полном прекращении огня в Украине в течение ближайших недель.

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